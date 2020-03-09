Премьер утвердил новый план по противодействию коронавирусу в Украине

Денис Шмыгаль провел заседание антикризисного штаба по противодействию распространения вируса в стране

В понедельник, 9 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает правительственный портал по итогам заседания антикризисного штаба по противодействию распространения в Украине коронавируса.

Так, по поручению премьера, профильные ведомства должны пересмотреть запасы госрезерва на предмет обеспечения населения средствами индивидуальной защиты с учетом трехмесячной потребности.

Объем, необходимый для пополнения госрезева, должен быть определен до 11 марта.

Минфин и МОЗ также до 11 марта должны выдвинуть предложения по увеличению финансирования для закупки лабораторными центрами МОЗ изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для подтверждения коронавируса.

"Премьер-министр поручил представить информацию об отечественных производителях индивидуальных средств защиты и выяснить, способны ли они обеспечить спрос населения и медучреждений на индивидуальные средства защиты", – говорится в сообщении.

Главе АМКУ было поручено обеспечить выполнение закона об экономической конкуренции и защите прав пациентов в розничной торговле средствами защиты. Минздрав должен разработать план по реагированию на вспышки и донести его до местных органов власти, а также отработать вопрос по созданию сети центров по контролю и профилактике заболеваний.

Медицинским работникам и Госпогранслужбы поручили досматривать всех, кто прибывает в Украине из-за границы, а также через контрольно-пропускные пункты с временно оккупированными территориями на Донбассе.

В пунктах пропуска поручено обеспечить дежурство реанимационных и медавтомобилей.

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