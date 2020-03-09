Коронавирус в Украине. Минздрав обнародовал статистику по состоянию на 9 марта

В стране официально зарегистрирован всего один случай заражения вирусом

В понедельник, 9 марта, в Украине был подтвержден лишь одни случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, на протяжении 8 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья не поступали сообщения о подозрениях на COVID-19.

"Всего с начала 2020 года в Центр поступило 38 сообщений о подозрении на COVID-19, получен 1 положительный результат", – говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что на территории Европейского региона было зафиксировано 11 789 случаев заболевания COVID-19. Наибольшее количество зараженных по-прежнему зафиксировано в Италии – 7375, Германии - 902, Франции - 1126, Испании - 374, Швейцарии - 332, Великобритании - 277, Нидерландах - 265, Бельгии - 200 и Швеции - 203.

Стоит подчеркнуть, что еще вчера, 8 марта, Всемирная организация здравоохранения заявила, что коронавирус охватил более 100 стран. В пятерку стран с самым большим количеством заразившихся вошли Китай, Южная Корей, Иран, Италия и Германия.

Как ранее сообщал Фокус: