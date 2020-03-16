Из-за коронавируса закрывают учреждения культуры, ТРЦ, спорткомплексы, магазины и общепиты в Одессе

2020-03-16 07:28:00

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Ранее во Львове были приняты подобные меры

Одесса закрывает все заведения общественного питания и непродуктовые магазины из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

 С 16 марта 2020 года с 00:00 временно останавливается работа таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в Одессе, до особого распоряжения мэра и отмены ограничительных мероприятий.

Ограничения касаются:

  • кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
  • детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
  • фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
  • зоопарков, водных парков, парков аттракционов;
  • всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
  • торгово-развлекательных центров;
  • строительных рынков и других (кроме продуктовых)
  • ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;
  • других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

Напомним, львовская мэрия также решила закрыть в городе все учреждения торговли, за исключением аптек, продуктовых магазинов и заправок. 

Как ранее сообщал Фокус:

  • 15 марта министр здравоохранения Илья Емец призвал радикально усилить карантин из-за коронавируса - закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы на предприятиях, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек. 
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