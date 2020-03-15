Плановые операции перенесут из-за коронавируса, — Минздрав

Больницы будут перепрофилировать под прием больных коронавирусом

В понедельник, 16 марта, Минздрав выдаст приказ о переносе плановых операций на более поздний срок с целью освободить места для приема больных коронавирусом. Об этом на брифинге заявил замглавы МОЗ, главный санврач Виктор Ляшко

"Уже завтра глава Минздрава подпишет приказ, который будет обязывать учреждения здравоохранения переносить плановые операции на более поздний срок, чтобы мы освобождали учреждения здравоохранения и были готовы для оказания качественной медицинской помощи, в которой будут нуждаться украинцы", - отметил он.

По его словам, уже определены госпитальные базы для приема первых больных, а сейчас интенсивно проводится работа по перепрофилированию больниц для приема зараженных коронавирусом.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Илья Емец призвал радикально усилить карантин из-за коронавируса. По его словам, больницы должны немедленно перепрофилированы в инфекционные.

Также он призвал закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы на предприятиях, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.

Комментируя озвученные министром рекомендации, Ляшко на брифинге уточнил, что они будут рассматриваться на заседании Кабмина в начале недели.

"Мы будем инициировать закрытие ТРЦ, кинотеатров, музеев и других учреждений, где происходит массовое скопление людей. Мы будем инициировать закрытие заведений общественного питания. В ближайшее время мы это рассмотрим и подадим", - заявил он.

Также МОЗ будет рекомендовать правительству внести изменения в график общественного транспорта, который может включать прекращение железнодорожного сообщения между городами.

"Мы будем рекомендовать изменение графика общественного транспорта, чтобы минимизировать скопление людей в одном месте. Одна из эффективных мер профилактики - это дистанция человека от человека. На расстоянии полтора метра риск заболеть минимальный", - сказал он.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в свою очередь уточнил, что пока это только инициатива Минздрава и окончательного решения еще не приняли.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.