Карантин в Украине: полицейские предупредили о проверке документов у прохожих на улице
2020-03-17 20:35:00
Полицейские в пределах своих полномочий будут проверять документы граждан
Национальная полиция будет проводить профилактическую работу среди населения о важности соблюдения ограничений, которые действуют в Украине в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители усилят превентивную работу и контроль за соблюдением требований карантинных мероприятий.
В частности, полицейские в пределах своих полномочий будут проверять документы граждан, устанавливать маршруты их следования и осуществлять контроль за выполнением карантинных ограничений.
"Усилия правоохранителей, в первую очередь, будут направлены на проведение профилактической и разъяснительной работы относительно важности соблюдения временных ограничений пассажирских перевозок, проведения массовых мероприятий и работы определенных категорий заведений. Выполнение этих ограничений станет своеобразным тестом на человечность и правосознание каждого", – отметил Клименко.
Кроме того, полицейские будут охранять места обсервации и территории медицинских учреждений, в которые помещены пациенты с заболеванием или подозрением на коронавирус.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
- Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.