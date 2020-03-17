Сидите дома и помогайте медикам. Как знаменитости ведут себя во время эпидемии коронавируса

Мир уходит на карантин. Страдают не только простые граждане, которые скоро не смогут пользоваться метро и ездить поездами, страдают и богатые и знаменитые. Звезды то и дело выкладывают в Сети посты в защитных масках, перчатках, делятся своими лайфхаками относительно того, как избежать заражения. Многие селебрити бросили силы на борьбу с вирусом. Они жертвуют крупные суммы денег на благотворительность и помощь медицинской отрасли, принимают участие в сборе средств и активно призывают к эффективным действиям своих подписчиков в социальных сетях

Например, актер Джейми Фокс обрабатывает руки санитайзером после каждого рукопожатия, а Наоми Кэмпбелл регулярно выкладывает снимки в маске, защитном костюме и пропагандирует ношение защитных перчаток. Кроме того, знаменитая модель регулярно обрабатывает все предметы во время перелетов на частных рейсах.

Вчера знаменитость опубликовала в социальных сетях фото, сделанное во время прогулки с маленьким крестником. Она подчеркнула, что быть рядом с близкими в такой нелегкий период – самое важное, что сейчас можно сделать. "Сегодня я провела несколько часов с моим крестником, мы просто гуляли по пирсу. Я не могу вспомнить, когда в последний раз стояла на улице в Нью-Йорке, не думая о том, куда мне нужно бежать через полчаса. Но сегодня было безмятежно и ясно, без самолетов в небе можно дышать и чувствовать, что воздух стал другим. Трудности, с которыми мы столкнулись, пошли на пользу природе, она просыпается. И сегодня на этом пирсе мы думали только о настоящем», – написала супермодель.

Панические настроения в среде знаменитостей усилились после информации о том, что жертвами коронавируса стали актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. А вчера вечером неутешительный диагноз подтвердился у актрисы Ольги Куриленко. – "Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость – мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!" – предупредила подписчиков актриса.

В защитных перчатках был замечен и Сильвестр Сталлоне во время похода на шопинг в супермаркет. По собственным свидетельствам знаменитости, он регулярно обрабатывает мебель и окружающие ее предметы санитайзерами. Кроме того, актер активно призывает к такому же осознанному поведению своих многочисленных поклонников.

Знаменитости Белла Хадид, Гвинет Пэлтроу и Ким Кардашьян передвигаются по городу исключительно в защитных масках.

В свою очередь, владелец крупного холдинга по производству товаров luxury Бернар Арно объявил о начале изготовления санитайзеров для французских больниц и населения."Производство водно-спиртовых гелей начато на заводах, расположенных вблизи Орлеана, в Шартре и Бове. "Франция столкнулась с риском дефицита этих средств. Бернар Арно, гендиректор группы, попросил отделение парфюмерии и косметики LVMH мобилизовать свои производственные мощности для их изготовления и поставить их бесплатно государственным органам", – говорится в сообщении компании.

Таким образом, на трех заводах, которые выпускают парфюмерию для брендов Christian Dior, Givenchy и Guerlain, начато производство дезинфицирующих средств для рук.

Знаменитая итальянская инфлюенсер и фешен-блогер Кьяра Фераньи призвала к сбору средств для медицинской отрасли родной Италии. Притом знаменитость сообщила, что сама выступает организатором сбора пожертвований в среде представителей мира моды.

"Этим сообщением я хотела бы объяснить ситуацию всем моим иностранным подписчикам (70% из моих 18,7 миллионов), которые до конца не понимают, насколько тяжела ситуация в Италии: она плохая. У нас более 10 000 случаев заражения, более 600 смертей и более 5000 человек в больницах с плохими условиями. Больницы к этому не готовы, и врачи и медсестры делают все возможное, чтобы помочь как можно большему числу людей, но если рост числа больных не замедлится, им придется начать принимать пациентов избирательно, исходя из того, насколько они молоды и какие имеют шансы на выздоровление",- заявила Кьяра, отметив, что они с мужем - рэпером Федерико Лючия, более известным под псевдонимом Fedez, - начали сбор средств для помощи больницам:

Голливудские продюсеры приостановили съемки сериалов и кинофильмов, а в Лас-Вегасе закрываются легендарные казино. Фокус рассказывает, как знаменитости переживают эпидемию коронавируса.

Леди Гага призвала подписчиков не выходить из дома. Сама певица самоизолировалась в своем особняке в компании домашних любимцев и просит поклонников отнестись к угрозе заражения с максимальным вниманием.

Сегодня утром к певице присоединился и железный Арни.

"Оставайтесь дома как можно дольше. Слушайте экспертов, игнорируйте идиотов. Мы пройдем через все это вместе", - написал Шварценеггер.

"Очень важно, чтобы вы оставались дома. Особенно те, кто старше 70", - сказал он, параллельно скармливая морковь своим пони Виски и ослице Лулу.

"Виски любит морковь. Лулу любит морковку. Вот, чем мы занимаемся. Мы не ходим в рестораны. Мы просто едим с Виски и Лулу. Хорошо проводим время... Больше никаких ресторанов. Забудьте об этом. Оставайтесь дома", - посоветовал Шварценеггер.

Рекомендуют не игнорировать опасность заражения коронавирусом и молодые селебрити. Так, звезда "Игры престолов" Софи Тернер с мужем Джо Джонасом опубликовали в сетях снимок, на котором знаменитости позируют в защитных масках, пребывая в собственном автомобиле.

Актриса Тони Коллетт отправилась в Сидней, где планирует оставаться следующие две недели. Знаменитость самостоятельно выбрала для себя самоизоляцию, о чем поспешила сообщить поклонникам в социальных сетях. Главной причиной такого решения для актрисы стали новые правила карантина на материке. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил в воскресенье новые правила правительства Австралии о самоизоляции, которые вступили в силу в 12 часов дня в понедельник, 16 марта.

Певец Род Стюарт на собственном примере демонстрирует, что самое важное сейчас – быть бдительными и принимать все меры предосторожности. Знаменитость выходит на улицу только в защитных перчатках. Именно так его и запечатлели фотографы во время вчерашней прогулки в сопровождении супруги.

К аналогичным мерам предосторожности прибегает и бывший супруг Дженнифер Энистон – актер и продюсер Джастин Теру. В минувшие выходные знаменитость попал в объективы фотографов во время прогулки с собакой. От внимания поклонников не ускользнуло наличие защитных перчаток на руках Теру. Правда, никакой активной позиции в вопросе борьбы с коронавирусом актер не занимает и ни к чему не призывает.