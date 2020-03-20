За сутки — 56 подозрений. Статистика коронавируса в Украине на 20 марта

Зарегистрировано 26 случаев Covid-19

По состоянию на утро 20 марта в Украине зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных случаев инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Черновицкая область – 15 случаев (1 летальный), Житомирская область – 2 случая (1 летальный), Киевская область – 2 случая, Донецкая область – 1 случай, Днепропетровская область – 2 случая, Ивано-Франковская область – 1 случай (летальный) г.Киев – 3 случая.

В течение 19 марта в Центр общественного здоровья поступило 56 подозрений на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 316 сообщений о подозрении на COVID-19.

18 марта в Ивано-Франковске от вирусной пневмонии скончалась 56-летняя женщина. Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии.

Таким образом, в Украине уже умерли три человека с коронавирусом - 71-летняя женщина в Радомышле и 33-летняя в Черновцах (по словам медиков, в данном случае коронавирус не был причиной смерти).

Как ранее сообщал Фокус:

19 марта в Украине подтвердили новые случаи заражения коронавирусом в Житомире, Киеве и Днепропетровской области.