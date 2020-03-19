Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Житомире

Заболевший мужчина недавно приехал из Австрии

В Житомире зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин в Facebook.

Сovid-2019 выявили у мужчины, который недавно вернулся из Австрии. По словам мэра, его состояние "более-менее нормальное".

Таким образом, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине достигло 17.

Сухомлин также рассказал, что в городе подготовлены специальные группы медиков, которые будут встречать жителей города в аэропорту "Борисполь" и на центральном ж/д вокзале Киева, которые спецрейсами возвращаются в Украину из-за границы. Если у кого-либо их них будет повышенная температура, сразу будет проводиться экспресс-тест на коронавирус.

Как ранее сообщал Фокус:

13 марта в Радомышле Житомирской области скончалась 71-летняя женщина. Она стала первой жертвой коронавируса в Украине.