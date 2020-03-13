В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса: в Житомирской области

Умершая находилась в группе риска по возрасту

71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла. Об этом Минздрав сообщил в телеграм-канале.

Под наблюдением врачей находятся родственники, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала.

Отмечается, что по информации Государственной пограничной службы, 1 марта эта женщина вернулась из Польши. Сначала она гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль.

Первые симптомы заболевания у нее появились 3 марта. Но она сразу не обратилась к врачам, не сидела дома и даже успела посетить церковь.

После проведения тщательного обследования у женщины подтвердился коронавирус.

Ее сразу поместили в инфекционное отделение Радомышльской районной больницы. Все врачи, которые с ней контактировали, изолированы.

Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала. Ранее в Радомышле также установили 22 человек, которые контактировали с женщиной. Люди добровольно согласились на самоизоляцию, двое из них – жители Киева, их изолировали в столице.

По данным Житомирской ОГА, у родственников пациентки пока симптомов коронавирусной инфекции не обнаружено, они на обсервации у себя дома.

Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что у пациентки была двусторонняя пневмония.

Минздрав отмечает, умершая находилась в группе риска. Согласно мировой статистике, старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию COVID-19 с летальным исходом.

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