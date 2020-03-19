Сначала поставили диагноз грипп. В Ивано-Франковске скончалась женщина с коронавирусом

Женщина занималась самолечением и скончалась на следующий день после госпитализации

18 марта в Ивано-Франковске от вирусной пневмонии скончалась 56-летняя женщина. Сегодня лабораторные анализы подтвердили, что она была заражена коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил глава ОГА Виталий Федорив.

"У нас в области подтвержден первый случай заболевания Covid-2019, который закончился смерть пациентки. А именно 56-летней жительницы города", - рассказал он.

Контактное лицо (муж), которое было в самоизоляции сейчас госпитализируют. Глав ОГА сообщил, что симптомов у него на данный момент нет. Дети супружеской пары проживали отдельно. Сейчас медики устанавливают полный список контактных лиц.

Диагноз женщине поставили уже после смерти, первоначально считалось, что у нее грипп.

В МОЗ добавили, что пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии.

"Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Украине уже умерли три человека с коронавирусом - 71-летняя женщина в Радомышле и 33-летняя в Черновцах (по словам медиков, в данном случае коронавирус не был причиной смерти).

Как ранее сообщал Фокус:

19 марта в Украине подтвердили новые случаи заражения коронавирусом в Житомире, Киеве и Днепропетровской области.