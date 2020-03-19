Коронавирус обнаружили еще в двух областях. Всего в Украине подтвержден 21 случай
2020-03-19 20:15:17
Пациенты, у которых обнаружили коронавирус, недавно вернулись из-за границы
В Днепропетровской области зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.
"Есть два лабораторно подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Пациенты теперь получают всю необходимую помощь. Медики обеспечены необходимым оборудованием, материалами, средствами индивидуальной защиты", - сообщил глава ОГА Александр Бондаренко.
Пациенты, у которых обнаружили коронавирус, недавно вернулись из-за границы. Их состояние здоровья стабильное, они чувствуют себя хорошо. Медики сейчас устанавливают всех контактных лиц.
В области определены две госпитальные базы - Днепровская городская больница №21 и Криворожская инфекционная больница, в которых подготовлено 430 коек.
Также еще один новый случай зафиксирован в Ивано-Франкковской области. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Напомним, сегодня в Украине зафиксировали еще два новых случая заражения - в Житомире и Киеве. В обоих случаях инфицированные недавно вернулись из-за границы. Таким образом, в стране подтверждены 21 случаев Сovid-2019.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.
- 11 марта Кабмин ввел карантин из-за коронавируса по всей стране: с 12 марта до 3 апреля.