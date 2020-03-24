На Тернопольщине больной Covid-19 священник контактировал с 500 людьми. Один уже заразился

Спасатели продезинфецировали церковь, где правил священник

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что священника из Тернопольской области, который заболел коронавирус зовут Олег Винников и он контактировал с 500 людьми.

Об этом сообщают Факты ICTV.

"Он служил, ходил на похороны. Его зовут Олег Винников. Я специально назвал, чтобы все, кто с ним контактировал, обратились к врачам", – сообщил Геращенко.

Позже, в Тернопольской области подтвердили второй случай заражения коронавирусной инфекцией. Инфицированный человек был на похоронах вместе со священником.

"В 20 ч. 10 мин. 23.03.2020 года в результате исследования методом ПЦР обнаружены фрагменты РНК вируса SARS-CoV-2. То есть, лабораторно подтвержден второй в Тернопольской области случай COVID-19", – сказано в сообщении.

Оба мужчины находились на похоронах в одном населенном пункте Тернопольщины. Этот факт свидетельствует об одномоментном заражении и наличие общего источника инфекции.

23 марта спасатели ГСЧС провели дезинфекцию Украинской Греко-Католической церкви Пресвятого Сердца Христова, где правил священник.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и обряды до конца марта для борьбы с распространением коронавируса.