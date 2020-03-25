29 новых случаев за сутки. Статистика коронавируса в Украине на 25 марта

2020-03-25 10:42:59

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Из них – 4 летальных исхода

По состоянию на 10:00 25 марта в Украине зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случае COVD-19.

Об этом сообщают в пресс-службе Минздрава.

Из них – 4 летальных исхода. Один пациент вылечился и выписался из больницы.

Таким образом, за сутки зафиксировано 29 новых случаев инфицирования: первые случаи заражения обнаружили в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

Сейчас коронавирус зафиксирован в следующих областях и городах:

Волынская область – 1 случай (за последние сутки);
Запорожская область –  2 случая (все за последние сутки)
Днепропетровская область – 2 случая;
Донецькая область – 1 случай;
Житомирская область – 2 (1 летальный) случая;
Ивано-Франковская область – 5 (1 летальный) случаев;
Киев – 31 случай (из них 2 – в течение последних суток);
Киевская область – 22 случаев (из них – 7 в течение последних суток);
Львовская область – 2 случая; 
Луганская область – 1 (за последние сутки)
Одесская область – 1 (за последние сутки)
Тернопольская область – 4 случая (1 летальный), 2 из них – за последние сутки; (по данным Тернопольского оперштаба, случаев COVID-19 в регионе уже 6)
Черновицкая область – 38 (1 летальный) случаев, из них – 13 за последние сутки;
Черкасская область – 1 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

К утру 25 марта в ЦОЗ поступили 185 сообщений на подозрение COVID-19. Всего с начала 2020 года в центр пришло 941 сообщение о подозрении на коронавирус.

Как ранее сообщал Фокус:

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