Вакцинация и новые оценки. Как будут работать школы с 1 сентября

К 1 сентября украинские школы подошли, сохраняя комплекс проблем: незащищенность перед коронавирусом, плохой интернет и недостаточное техническое оснащение для дистанционного обучения. Но есть и хорошие новости: школьные столовые обещают готовить вкусно и здорово, а в младших классах вводят новую систему оценок. Вместо баллов — похвалы и советы.

Новый учебный год в школах начинается в том же состоянии неопределенности, что и прошлый, поскольку все зависит от эпидемической ситуации. Как и прежде, Министерство образования и науки разрабатывает разные сценарии начала года, в зависимости от "эпидемического цвета" того или иного региона. В "зеленых" областях школы заработают в обычном режиме, а при ухудшении ситуации министерство рекомендует переходить на дистанционное или смешанное обучение. В этом году добавился фактор вакцинации, поскольку Кабмин разрешил работать очно в "желтых", "оранжевых" и даже "красных" зонах тем учебным заведениям, где привиты 80% работников.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Проблема в том, что нынешние темпы вакцинации среди учителей далеки от заданных чиновниками показателей. В то же время недовольство родителей ди­станционным обучением увеличивается. Скорее всего, трения между родителями и школами по поводу формата обучения будут лишь нарастать, ведь родители стремятся отправить детей в школы, а те закроются при ухудшении эпидемической ситуации, поскольку педагоги не вакцинируются.

Длинный путь к прививке: вакцинация учителей

Данные о вакцинации работников образования противоречивы. В среднем по Украине привито 35% педагогов — такое число озвучил профильный министр Сергей Шкарлет в августовском телеинтервью "Сніданку з 1+1". В то же время пресс-служба министерства на запрос корреспондента Фокуса заявила о 50% учителей, получивших по крайней мере первую дозу прививки. Оперативный штаб СНБО приводит иные цифры: две дозы вакцины получили 428 тыс. из 1,08 млн учителей, то есть 39%.

Важно

Операция "Ликвидация". Какие школы закроют в Украине и почему

Какими бы цифрами не оперировали чиновники, они согласны в одном — вакцинация педагогов по регионам происходит крайне неравномерно. Лидером в этом отношении является Львовская область, где привиты 25 тыс. работников образования, или 70% от их общего количества в области. Аутсайдеры — Донецкая и Луганская области с 4,5 и 2,7 тыс. привитых учителей соответственно.

Сельским учителям сложнее попасть в пункты вакцинации, чем их городским коллегам

Согласно Постановлению Кабмина №1236 вакцинация учителей добровольная. Это подтвердил и министр, заявивший, что принудительно прививать не будут. Поэтому педагоги не проявляют ­особенного энтузиазма, более того, многие говорят о дискриминации невакцинированных, которые будут вынуждены работать дистанционно. Но есть и объективные препятствия — к примеру, сельским учителям сложнее попасть в пункты вакцинации, чем их городским коллегам.

"Я переживаю, потому что у нас вакцинировалось только 25% персонала — те, кто сделал это добровольно", — говорит Владимир Алексеев, директор школы в селе Гнединцы на Черниговщине. Собственно, в селе, как и в ближайшем городке Варва, пунктов вакцинации нет. Поэтому желающим привиться приходится ехать в соседний ра­йонный центр Прилуки, где работает единственный пункт в местном Доме культуры, либо в Чернигов, где таких пунктов больше.

Важно

В Киеве предупредили: не вакцинированных учителей могут не допустить к работе (документ)

Алексеев склоняется к тому, что давить в вопросе вакцинации на сотрудников не будет и школа в случае ухудшения эпидемической ситуации уйдет на дистанционную работу. А по мнению Павла Ковтонюка, сооснователя Украинского центра здравоохранения, обязательная иммунизация все же необходима, и для мотивации граждан подойдут и "кнут", и "пряник". В качестве "пряника" эксперт предлагает скидки на коммунальные услуги, поскольку мотивировать нужно в первую очередь пожилых людей, а среди учителей лица пенсионного возраста составляют до 30%, в зависимости от региона Украины.

Также эксперты выступают за активную информационную кампанию о вакцинации, среди них — Виктор Громовой, педагог, шеф-редактор портала "Образовательная политика".

"Нужна просветительская работа, которая помогла бы привить работников образования. Только в гимназии, где я был директором много лет, от коронавируса умерло два учителя. Какие еще нужны аргументы для убеждения? Нужно не скрывать эти факты, а честно говорить об "урожае скорби", который ковид собрал среди педагогов", — убежден Громовой.

Неуловимый онлайн. Почему онлайн-обучением недовольны

Подавляющее большинство родителей негативно относится к дистанционному обучению — таковы результаты опроса, проведенного в июне Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Против онлайн-формата высказались 65% опрошенных, несмотря на то что в школах в прошлом учебном году улучшили технологии и методики проведения ди­станционки. Число недовольных растет: в аналогичном опросе, который Фонд проводил летом 2020-го, их количество было на уровне 49,7%.

Важно

Новая украинская школа. Образовательные отрасли, международные учебники и весь день на экскурсии

В исследовании этого года социологи отмечают большой разрыв в оценке дистанционного обучения между жителями разных населенных пунктов. Среди жителей больших городов недовольных чуть больше 50%, а среди сельчан — 71,9%. Столь большая разница происходит из-за неравных условий обучения: обеспечение интернетом и техникой в селах гораздо хуже, чем в городах.

[ + – ] Наперегонки с волной: Вакцинация учителей перед началом учебного года идет медленно, наиболее вероятный сценарий — переход на дистанцион­ное обучение с приходом новой волны эпидемии Фото: УНИАН

Как объясняет Владимир Алексеев, в селе Гнединцы качество связи очень низкое, и лучше оно не станет. Далеко не у всех учеников есть гаджеты, чтобы учиться дома, а у их родителей много работы по хозяйству, и от учебы семьи отвлекаются очень часто. При этом школа оснащена хорошо: в каждом классе есть ноутбук и телевизор, также имеются персональные компьютеры и ноутбуки у всех учителей. По словам Алексеева, технику смогли закупить в прежние годы благодаря газоперерабатывающему заводу, который отчислял налоги в местный бюджет и дополнительно поддерживал образование. Поэтому директор заведения, где учатся 90 детей, планирует в случае новых локдаунов перераспределять школьную технику в те семьи, где ее нет: выделять один ноутбук на несколько соседей и таким образом обеспечить доступ к образованию всем детям.

Но далеко не все украинские школы имеют такое обеспечение, как гнединская. Согласно исследованию Государственной службы качества образования Украины, проведенному в феврале ­2021-го, 62% опрошенных директоров указали, что у их учителей и учеников нет нужной техники, а у 47% — низкое качество интернета. Чтобы исправить ситуацию, уже второй год правительство выделяет целевую субвенцию на покупку гаджетов и развитие материально-технической базы школ в целом. Однако как в прошлом, так и в нынешнем году это ­финансирование в регионах полностью не используют: сейчас на счетах местных бюджетов накопилось 6,8 млрд грн остатка целевой субвенции. "Чемпионами" по неиспользованию бюджетных средств являются Одесская и Харьковская области. На их счетах скопилось 701,2 и 670,8 млн грн соответственно, в то время как в остальных областях Украины объем остатков не превышает 200 млн грн.

"Эти средства используются на местном уровне очень медленно, чаще всего уже после наступления учебного года", — констатируют в Минфине.

Новая система оценок в младших классах

Кроме вакцинации и оснащения школ в образовательной среде горячо обсуждают новую систему оценок, которую профильное министерство рекомендовало для младших классов. Учителям рекомендуют полностью отказаться от балльной системы и перейти на вербальные и уровневые оценки. Вербальная оценка — это отзыв учителя на то, какой прогресс в учебе делает ученик, что у него получается, а что еще нужно улучшить. Министерство рекомендует педагогам вести диалог с учениками и спрашивать, что их заинтересовало, а что осталось непонятным.

Уровневые оценки — это описание результата обучения. Таких оценок четыре, и они обозначаются буквами: П — начальный (початковий) уровень, С — средний, Д — достаточный и В — высокий уровень знаний и умений. В рекомендациях указано, что в 1–2-х классах лучше ограничиться только вербальной оценкой, а в 3–4-х — использовать и уровневые.

Против онлайн-формата высказались 65% опрошен­ных, несмотря на то что в школах в прошлом учебном году улучшили технологии и методики проведения дис­тан­ционки

Для учителей нововведение не стало новостью, поскольку отказ от количественных оценок и переход на качественные заложен в реформе среднего образования. Однако на практике использовать новую систему будет трудно, поскольку самим учителям нужно отвыкнуть от предыдущей и вдобавок проводить просветительскую работу среди растерянных родителей.

"Учителя считают, что оценки стимулируют, но я лично вижу, что баллы — это рычаг влияния и манипулирования детьми и их родителями", — говорит Владимир Алексеев, который до директорства работал учителем начальных классов.

По его мнению, отход от традиционных отметок — позитивное изменение в образовательном процессе, которое позволит иначе строить уроки и отказаться от старой схемы, когда учитель за столом что-то диктует, дети записывают, и все это заканчивается выставлением оценок. Вербальное же оценивание предполагает, что учитель должен внимательнее отслеживать прогресс ребенка, стараться заинтересовать его предметом и подачей материала.

Здоровые блюда в школьных столовых

В августовском интервью Фоку­­су­ Елена Зеленская, первая леди Украины, анонсировала значительные изменения в школьном питании — основные законодательные нормы для этого уже обновлены, и теперь начинается их внедрение на местах.

"Родители могут быть спокойны, что их ребенок в школе накормлен вкусно и полезно. Мы все надеемся, что благодаря этому привычку здорового питания дети сохранят и в будущем", — отметила Зеленская.

С 1 сентября запланированы изменения в меню — новое будет состоять из 160 блюд, куда входят, к примеру, банош, борщ, пастуший пирог, лобио, безглютеновые блюда. В то же время из меню исключены консервы и газированные напитки. Чтобы внедрить новшества на местах, школам необходимо модернизировать оборудование, переучить поваров. По словам профильного министра Сергея Шкарлета, к этому готовы 60% школ. Остальным на переоборудование дадут адаптационный период до 1 января 2022 года.