Новая украинская школа. Образовательные отрасли, международные учебники и весь день на экскурсии

Один из разработчиков НУШ Роман Шиян разъяснил Фокусу, почему компетентности не исключают знания, и объяснил, как спланировать занятия, чтобы ученикам было легко и интересно учиться.

Начинается новый этап реформы среднего образования — с 1 сентября в 136 школах будут пилотировать новые учебные программы в 5-х классах. В 2022 году все украинские пятиклассники станут учиться по стандартам Новой украинской школы (НУШ). Таким образом, реформа распространяется с начальной на базовую школу — 5–9-е классы. Новый этап НУШ сложнее предыдущего, потому что в базовой школе начинается деление на предметы и в процессе задействовано большее количество учителей, чем в начальной.

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Кроме того, реформа предусматривает значительные изменения в подходах к обучению. По новому стандарту предметы, которые преподают в школах, объединены в образовательные отрасли, например математическая, литературно-языковая или естественнонаучная. Некоторые разработчики учебных программ предлагают сочетать предметы внутри образовательных областей в интегрированные курсы и преподавать одновременно язык и литературу, алгебру и геометрию. Также есть предложения делать меж­отраслевые курсы и сочетать, например, литературу и искусство в курсе "Драматургия и театр", чтобы ученики понимали взаимосвязи между дисциплинами.

Как и в начальной школе, с 5-го класса вводится сквозной компетентностный подход, то есть ученики в школе должны получать не только знания (а они — неотъемлемая составляющая компетентности), но и умения. Это, например, умение общаться на родном и иностранном языках, математическая компетентность, умение учиться на протяжении жизни.

Мы специально выделили такой компонент, как базовые знания, чтобы показать, что они должны быть и их никто не изымал из учебного процесса

С начала 2021 года старт базовой школы НУШ активно дебатируется в среде как педагогов, так и родителей. Собственно, еще с начала реформы компетентностный подход и интегрированные курсы вызывают много вопросов и сопротивление части педагогов. Аргументы против, к примеру, такие: компетентности подменили собой знания, также ожидается уменьшение зарплат, ведь в интегрированном курсе учитель преподает один предмет, а не два или три, поэтому количество его рабочих часов уменьшается. Между тем часть родителей возмущена, что по новой образовательной программе недельная нагрузка учащихся слишком высока и противоречит духу реформы, призванной разгрузить детей в школе.

Обо всем этом Фокус поговорил с Романом Шияном, одним из разработчиков НУШ, заместителем директора Команды поддержки реформ Министерства образования и науки Украины. В эту команду входят украинские специалисты, помогающие министерству разрабатывать и реализовывать реформы среднего и профессионального образования, а также государственного управления в рамках программы технической помощи от Европейского банка реконструкции и развития и Евросоюза.

И знать, и уметь

— В недавнем интервью образовательному сайту НУШ вы говорили о калейдоскопической фрагментарности учебного процесса. Что вы имели в виду?

— Глубокую традицию жесткого предметного деления. В украинских школах каждый предмет в учебном плане живет своей жизнью, и лишь эпизодически педагоги ищут связи между ними. Также доминирует парадигма, когда по каждому предмету необходимо получить твердые знания.

Все это не способствует целостному видению обучения. В результате имеем то, что ученик знает закон Авогадро по химии, но не знает, как он работает в физике. Знания живут в своих предметных ячейках. Преодоление этих межпредметных барьеров — задача непростая, и это не только наша проблема. Даже в образовательно продвинутой Финляндии педагоги жалуются на предметный подход.

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Поэтому мы искали целостность обучения через компетентностный подход. В новом Госстандарте базового образования прописаны ключевые компетентности, общие для всех предметов, а также сквозные умения, или soft skills. Эти два измерения пронизывают все образовательные отрасли и реализуются в результатах обучения для каждой из них. Благодаря им возникает внутренняя логика образовательного процесса и взаимосвязи между предметами появляются уже на входе, потому что есть единая матрица, на которой все построено.

— Какое соотношение предметных знаний и компетенций в новых программах для базовой школы?

— Когда начиналась реформа, мы в первую очередь говорили о формировании ­компетентностей, в частности умений. Потому что если ученик умеет читать источники, взаимодействовать с другими, то у него есть инструменты, чтобы получать знания. Представление, будто из-за компетентностного подхода дети утратят знания, на самом деле безосновательно.

"Если ученик умеет читать источники, взаимодействовать с другими, то у него есть инструменты, чтобы получать знания. Представление, будто ­из-за компетентностного подхода дети утратят знания, на самом деле безосновательно" Роман Шиян

Здесь произошла определенная подмена понятий. В результате полемики среди педагогов возникло противопоставление компетентностей и знаний. Это внутренняя логическая ошибка, потому что знания по определению являются элементом компетентностей, которые состоят из знаний, умений и отношений. Это противопоставление некорректно.

В стандарте базового образования мы сняли противоречие компетентностей и знаний. Мы специально выделили такой компонент, как базовые знания, чтобы показать, что они должны быть и их никто не изымал из учебного процесса.

— Как компетентностные задания интегрировать в учебный процесс? Подозреваю, многие учителя плавают в этом вопросе.

— Есть авторские коллективы, они поддержат учителей в этом плавании. Компетентностные задания связаны с жизнью и предусматривают применение умений и знаний, которые должен иметь ученик. На таких заданиях акцентируют внимание в зарубежных исследованиях. В частности, в международном тестировании PISA была задача рассчитать площадь всей крыши гаража на примере реального архитектурного объекта. У некоторых учеников возникли трудности с ее решением.

Ключевые элементы компетентностей — связь с жизнью и применимость знаний и умений. Нельзя стать компетентным, избегая знаний. В то же время абстрактные знания остаются мертвыми и их сложно применить в реальных ситуациях.

— Сейчас живо обсуждают тему интегрированных курсов, по отношению к которым до сих пор сохраняется большое предубеждение. Как его пре­одолевать?

— Сейчас больше всего сопротивления и предубеждений вызвал интегрированный литературно-языковой курс. Его мы предлагаем вместо трех предметов, к которым все привыкли: украинского языка, украинской и зарубежной литературы. Группа авторов предложила модельную учебную программу интегрированного курса. По сути, это даже не интеграция, а возвращение к наиболее распространенной в мире практике, когда родной язык изучается через литературу. Но программа до сих пор не утверждена, потому что одна из комиссий ее отклонила, и теперь проводится повторная экспертиза. Мы с этой программой заходим в пилот, чтобы показать, как она работает на реальной практике.

Понятно, учительские сообщества предвзяты к данным методам, поскольку не имеют такого опыта. Также возникает много вопросов об оплате труда учителей, которые должны вести интегрированные курсы. Здесь есть целый ворох проблем, пугающий педагогов.

Преимущества гибкости

— Идеология НУШ преду­сматривает снижение нагрузки на учеников, в то же время типовая образовательная программа все равно содержит 20 предметов и более 28 часов обучения в неделю. Как это оптимизировать?

— 20 — это все возможные варианты предметов, реально их получается вдвое меньше. Мы имеем девять образовательных отраслей, и если их будут преподавать через интегрированные курсы, то и предметов будет ровно десять (иностранный язык относится к языково-литературной отрасли). Отдельно в плане неприкосновенна физкультура с тремя часами в неделю, при этом существует много гибких решений, как ее организовывать. Также неприкосновенны четыре часа на украинский язык, но они могут быть частью интегрированного курса.

[ + – ] Учеба вне уроков Роман Шиян считает, что благодаря гибким учебным планам школы смогут высвободить целый день и отдать это время для интересных детям активностей

Важное достижение на сегодня — то, что образовательная программа гибкая. До сих пор была коллекция учебных планов для школ разного типа. Сейчас по плану можно выбирать предметные или интегрированные курсы, также заложена вилка часов — от минимального до максимального времени обучения, которое школа использует по своему усмотрению. Минимальное время позволяет высвободить фактически целый день в неделю. И это "подкоп" под классно-урочную систему: свободные шесть часов можно исключить из классного расписания и использовать их не на уроки, а, например, пойти на экскурсию или делать проект, учитывая запросы учеников. Это совсем другая реальность, а не те перегрузки, когда ученик ходит на семь уроков и должен каждый раз переключаться на другой предмет.

— Что вы предлагаете для усиления математического образования, с которым у нас сейчас большие проблемы?

— Мы увеличили количество уроков до четырех-пяти часов в неделю. Кроме того, предлагаем не только ­в 5–6-х но затем и в 7–9-х классах изу­чать интегрированный курс математики, объединяющий алгебру и геомет­рию.

Это совсем другая реальность, а не те перегрузки, когда ученик ходит на семь уроков и должен каждый раз переключаться на другой предмет

Также впервые в украинском среднем образовании появятся международные учебники по математике (а также по природоведению) от международного издательства Vector Math & Science и по информатике — от Binary Logic. У нас их представляет издательство Formula. Поэтому впервые появятся учебники, апробированные на международном уровне. Раньше это касалось разве что учебников по иностранному языку. Таким образом, мы перенимаем опыт авторских коллективов, трудившихся десятилетиями. Очень важно, что с этими материалами работают украинские специалисты, чтобы не было искажений при адаптации.

Думаю, и с математикой все будет хорошо. У наших педагогов, в том числе и тех, кто пилотирует НУШ в 5-х классах, впервые есть возможность не просто посмотреть на международный опыт, но и самим поработать с этими материалами.

— На какой период школы станут утверждать учебные программы? Это будет каждый год? Может случиться такое, что учебные программы окажутся рассинхронизированными и выпадут какие-то темы? Или ученикам придется учить одно и то же два раза, в том числе при смене школы?

— Возможность создавать собственные учебные программы школы получили с принятием закона об образовании. После того как заведение определится со своими ценностями, примет философию компетентностного подхода, оно создает учебный план, в котором распределяет часы обучения. После этого школа выбирает модельные программы по каждой позиции учебного плана и имеет возможность адаптировать эту модельную программу в зависимости от потребностей и ожиданий учащихся, родителей и контекста той или иной громады. Все это происходит в перспективе цикла — адаптационного (5–6-е) и базового предметного обучения (7–9-е классы). Или можно утверждать программы на все пять лет базовой школы. Но поскольку мы только входим в этап базовой школы, то это 5–6-е классы. В то же время ежегодно можно менять, конкретизировать учебные планы и программы.

Начинаем пилотирование

— Как школы готовятся к пилоту?

— В пилотных школах уже сформировались определенная культура, взаимодействие педагогов начальных классов и предметников и решения, чтобы сохранить преемственность реформы. Разница в том, что раньше все было в руках одного учителя, а сейчас требуется взаимодействие как минимум десяти учителей. Это вызов, потому что они не привыкли работать вместе. Каждый учитель все время находится на своих уроках, и все, что они имеют, — короткие перемены. Очень мало шансов общаться в школе между собой, не говоря о поиске новых решений.

— Как пилотирование будет проходить в условиях возможных локдаунов? Предлагаете ли вы решения для дистанционного обучения?

— Конечно, учебные материалы помимо печатных будут и в электронном виде. Также у нас есть намерение работать с Всеукраинской школой онлайн, чтобы показать решения через этот канал поддержки ди­станционного обучения. Впоследствии мы хотим, чтобы учителя пилотных школ, когда они получат уверенность в своих действиях, смогли свой опыт выложить на онлайн-ресурсах — для педагогов, которые присоединятся к НУШ в следующем учебном году.

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Мы сопровождаем пилот в течение года и, очевидно, будем реагировать на ситуацию с форматом обучения и развивать онлайн-ресурсы. Мы помним, что все еще находимся в сложной эпидемической ситуации.

— В пилотировании и старте начальной школы НУШ одними из самых болевых точек были образовательная среда и закупки новых парт, учебного инвентаря и пр. Будет ли этот вопрос актуальным для базовой школы?

— На это есть субвенция, которая уже поступает в регионы. К сожалению, в ней не заложено мебели, как и в предыдущем пилоте начальной школы, когда меблировка классов ложилась на плечи местных бюджетов. Зато есть средства на учебные материалы и пособия, а также субвенция на электронную технику.

Подавляющее большинство пособий поступит в школы бесплатно, поэтому средства могут быть потрачены для дополнительных учебных материалов и оборудования. Сложные приборы появятся с 7-го класса, а для ­5–6-х классов это такие базовые вещи, как глобусы, микроскопы, оборудование для экспериментальной работы по природоведению. Обычно они уже есть в учебных заведениях. Думаю, за предыдущие годы школы наработали механизмы закупок, чтобы средствами субвенции воспользоваться качественно.