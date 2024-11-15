После серии катастроф: пилот поделился мрачной причиной, почему окна самолетов закруглены

По словам капитана американской авиакомпании Стива, новшество ввели лишь в 1950-х годах и все из-за трагедий, случавшихся в тот период. Несколько самолетов развалились прямо в воздухе.

Окна во всех современных самолетах имеют закругленные края на окнах, однако, как оказалось, так было не всегда. Все изменила мрачная история, передает Mirror.

Печальным рассказом поделился на своей странице в социальной сети TikTok пилот американских авиалиний Стив. Он решил объяснить поклонникам, почему в один момент было принято решение кардинально изменить одну вещь в самолетах.

Дело в том, что дизайн с закругленными окнами решили внедрить лишь в 1950-х годах, когда произошел целый ряд катастроф.

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"Некоторые авиалайнеры были спроектированы с квадратными окнами, и в Европе, когда самолеты стали подниматься выше и требовать больше давления, обнаружилась проблема. Несколько самолетов были потеряны в воздухе — они буквально разваливались на части", — рассказал Стив.

Происходило это из-за того, что на квадратных окнах образовывались небольшие трещины, именно по краям. В результате на борты из-за разгерметизации была колоссальная нагрузка и они попросту разваливались на части.

"Решение? Сделать окна круглыми — это сделало их более прочными, снизило риск образования трещин, и с тех пор проблем не возникало", — продолжил Стив.

Один из комментаторов написал, что британский самолет de Havilland Comet был ранним виновником трагедии. К 1954 году несколько таких "Комет" разбились, хотя имели прекрасную конструкцию. Ужасная судьба их настигла из-за окон.

Напомним, 14 ноября сообщалось, что самолет австралийской авиакомпании совершил несколько рейсов с незакрепленным инструментом внутри одного из двигателей, налетав, в общей сложности, почти 300 часов. Он за месяц успел совершить 34 рейса.