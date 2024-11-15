Після серії катастроф: пілот поділився похмурою причиною, чому вікна літаків заокруглені

За словами капітана американської авіакомпанії Стіва, нововведення запровадили лише в 1950-х роках і все через трагедії, що траплялися в той період. Кілька літаків розвалилися просто в повітрі.

Вікна у всіх сучасних літаках мають заокруглені краї на вікнах, однак, як виявилося, так було не завжди. Усе змінила похмура історія, передає Mirror.

Сумною розповіддю поділився на своїй сторінці в соціальній мережі TikTok пілот американських авіаліній Стів. Він вирішив пояснити шанувальникам, чому в один момент було ухвалено рішення кардинально змінити одну річ у літаках.

Річ у тім, що дизайн із закругленими вікнами вирішили впровадити лише в 1950-х роках, коли сталася ціла низка катастроф.

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"Деякі авіалайнери були спроектовані з квадратними вікнами, і в Європі, коли літаки стали підніматися вище і вимагати більше тиску, виявилася проблема. Кілька літаків було втрачено в повітрі — вони буквально розвалювалися на частини", — розповів Стів.

Відбувалося це через те, що на квадратних вікнах утворювалися невеликі тріщини, саме по краях. У результаті на борти через розгерметизацію було колосальне навантаження і вони просто розвалювалися на частини.

"Рішення? Зробити вікна круглими — це зробило їх міцнішими, знизило ризик утворення тріщин, і відтоді проблем не виникало", — продовжив Стів.

Один із коментаторів написав, що британський літак de Havilland Comet був раннім винуватцем трагедії. До 1954 року кілька таких "Комет" розбилися, хоча мали прекрасну конструкцію. Жахлива доля їх наздогнала через вікна.

Нагадаємо, 14 листопада повідомлялося, що літак австралійської авіакомпанії здійснив кілька рейсів із незакріпленим інструментом усередині одного з двигунів, налітавши, загалом, майже 300 годин. Він за місяць встиг здійснити 34 рейси.