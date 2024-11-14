Забули механіки: літак з інструментом у двигуні провів у небі майже 300 годин (фото)

До того як інструмент був виявлений у двигуні, літак експлуатувався 26 днів. Він встиг здійснити 34 перельоти.

Літак австралійської авіакомпанії Qantas здійснив кілька рейсів із незакріпленим інструментом усередині одного з двигунів, налітавши, загалом, майже 300 годин. Деталі інциденту 14 листопада повідомило Бюро безпеки на транспорті країни (ATSB).

Літак Airbus A380-842 авіакомпанії Qantas встиг налітати 294 години з нейлоновим бороскопом, призначеним для огляду важкодоступних місць. Інструмент був залишений у лівому зовнішньому двигуні після планового технічного обслуговування в Лос-Анджелесі 6 грудня 2023 року.

Інженери з технічного обслуговування не помітили, що інструмент було залишено в корпусі компресора низького тиску двигуна, коли проводили перевірки на наявність сторонніх предметів після завершення перевірки за допомогою бороскопа.

Крім того, інженери з технічного обслуговування не розпочали процедуру пошуку загубленого інструменту після того, як було встановлено, що інструмент загублено, і інженер, що сертифікує, допустив літак до обслуговування.

Також, як зазначається, робітники не виявили його і під час звичайних перевірок наприкінці триденного періоду технічного обслуговування.

1 січня 2024 року інструмент завдовжки 1,25 м виявили застряглим у компонентах турбіни.

За даними ATSB, до того, як інструмент було виявлено, літак експлуатувався 26 днів, здійснивши 34 польоти.

Було встановлено, що інструмент деформований, проте двигун не постраждав.

Раніше Фокус писав, що жінка забула свій телефон біля виходу на посадку в аеропорту і благала бортпровідників розвернути літак, щоб забрати пристрій. Почувши відмову, вона влаштувала грандіозний скандал і почала сперечатися з членами екіпажу.

Нагадаємо, чоловік "живе" в літаках, оскільки хоче побачити весь світ, не витрачаючись на житло.