Забыли механики: самолет с инструментом в двигателе провел в небе почти 300 часов (фото)

До того как инструмент был обнаружен в двигателе, самолет эксплуатировался 26 дней. Он успел совершить 34 перелета.

Самолет австралийской авиакомпании Qantas совершил несколько рейсов с незакрепленным инструментом внутри одного из двигателей, налетав, в общей сложности, почти 300 часов. Детали инцидента 14 ноября сообщило Бюро безопасности на транспорте страны (ATSB).

Самолет Airbus A380-842 авиакомпании Qantas успел налетать 294 часа с нейлоновым бороскопом, предназначенным для осмотра труднодоступных мест. Инструмент был оставлен в левом внешнем двигателе после планового технического обслуживания в Лос-Анджелесе 6 декабря 2023 года.

Инженеры по техническому обслуживанию не заметили, что инструмент был оставлен в корпусе компрессора низкого давления двигателя, когда проводили проверки на наличие посторонних предметов по завершении проверки с помощью бороскопа.

Кроме того, инженеры по техническому обслуживанию не приступили к процедуре поиска утерянного инструмента после того, как было установлено, что инструмент утерян, и сертифицирующий инженер допустил самолет к обслуживанию.

Также, как отмечается, рабочие не обнаружили его и во время обычных проверок в конце трехдневного периода технического обслуживания.

1 января 2024 года инструмент длиной 1,25 м был обнаружен застрявшим в компонентах турбины.

По данным ATSB, до того, как инструмент был обнаружен, самолет эксплуатировался 26 дней, совершив 34 полета.

Было установлено, что инструмент деформирован, однако двигатель не пострадал.

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