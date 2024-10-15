"Президентка" устроила скандал на борту самолета и приказала его развернуть (видео)

Пассажирка заявила, что все, кто будет насмехаться над ней, понесут серьезную ответственность и будут наказаны.

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Женщина, которая забыла свой телефон у выхода на посадку в аэропорту, умоляла бортпроводников развернуть самолет, чтобы забрать устройство. Услышав отказ, она устроила грандиозный скандал и начала спорить с членами экипажа. Об этом пишет издание Daily Star.

Разъяренная пассажирка авиакомпании Frontier Airlines, которая летела из Сан-Диего в Лас-Вегас (США), требовала немедленно вернуться в зал вылета. На видео, которое появилось в социальных сетях, можно увидеть, как она эмоционально общается со стюардессой.

"Если бы я была белой и одета в костюм, вы бы остановили долбаный самолет. Я президентка всей этой чертовой страны. Посмотрите новости по телевидению! Не смейте больше никогда никого оскорблять из-за цвета кожи. Я здесь, в правительстве, являюсь полноправным суверенным правителем и владею семью континентами", — кричит гражданка.

Другие пассажиры начали успокаивать женщину, которая в ответ заявила, что все, кто будет насмехаться над ней, понесут серьезную ответственность и будут наказаны.

В конце концов, скандалистка обвинила саму авиакомпанию Frontier Airlines, которая, по ее словам, является "нелегальной" организацией.

"У вас было достаточно времени. Я летаю с вами последние 8 лет и видела, что вы нарушали закон. Только не говорите, что невозможно сказать пилоту, чтобы он не летел, и остановить самолет", — завершила свое выступление пассажирка.

Скандал на борту самолета Фото: TMZ/скриншот

Журналисты издания обратились в авиакомпанию Frontier Airlines за комментарием, однако пока запрос остается без ответа.

Напомним, ранее Фокус писал, что 34-летняя Тереза Араужо летела из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан (США) со своей подругой Тарой, чтобы отпраздновать день рождения приятеля. Женщины пожаловались, что члены экипажа авиакомпании Spirit Airlines попросили их "прикрыться", прежде чем отправиться в рейс.

Кроме того, почти 200 человек на борту Boeing 737 пришлось эвакуировать в итальянском аэропорту Бриндизи после того, как члены экипажа заметили пламя, которое вырывалось из двигателя.