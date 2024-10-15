"Президентка" влаштувала скандал на борту літака й закомандувала його розвернути (відео)

Пасажирка заявила, що усі, хто насміхатиметься з неї, понесуть серйозну відповідальність й будуть покарані.

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Жінка, яка забула свій телефон біля виходу на посадку в аеропорту, благала бортпровідників розвернути літак, щоб забрати пристрій. Почувши відмову, вона влаштувала грандіозний скандал й почала сперечатися з членами екіпажу. Про це пише видання Daily Star.

Розлючена пасажирка авіакомпанії Frontier Airlines, яка летіла з Сан-Дієго до Лас-Вегаса (США), вимагала негайно повернутися до зали вильоту. На відео, яке з’явилося в соціальних мережах, можна побачити, як вона емоційно спілкується зі стюардесою.

"Якби я була білою та одягнена у костюм, ви б зупинили довбаний літак. Я президентка всієї цієї клятої країни. Подивіться новини по телебаченню! Не смійте більше ніколи нікого ображати через колір шкіри. Я тут, в уряді, є повноправним суверенним правителем й володію сімома континентами", — кричить громадянка.

Інші пасажири почали заспокоювати жінку, яка у відповідь заявила, що усі, хто насміхатиметься з неї, понесуть серйозну відповідальність й будуть покарані.

Зрештою, скандалістка звинуватила саму авіакомпанію Frontier Airlines, яка, за її словами, є "нелегальною" організацією.

"У вас було достатньо часу. Я літаю з вами останні 8 років й бачила, що ви порушували закон. Тільки не кажіть, що неможливо сказати пілоту, щоб він не рушав, й зупинити літак", — завершила свій виступ пасажирка.

Скандал на борту літака Фото: TMZ/скриншот

Журналісти видання звернулися до авіакомпанії Frontier Airlines за коментарем, однак наразі запит лишається без відповіді.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 34-річна Тереза Араужо летіла з Лос-Анджелеса до Нового Орлеана (США) зі своєю подругою Тарою, аби відсвяткувати день народження приятеля. Жінки поскаржились, що члени екіпажу авіакомпанії Spirit Airlines попросили їх "прикритися", перш ніж вирушити в рейс.

Крім того, майже 200 осіб на борту Boeing 737 довелось евакуювати в італійському аеропорту Бріндізі після того, як члени екіпажу помітили полум'я, що виривалося з двигуна.