Жінка заплатила тисячі доларів через неповне ім'я на авіаквитку: як так сталось

Представники авіакомпанії стверджують, що зміна ім'я у квитку робиться безкоштовно, проте в аеропорту спочатку хотіли стягнути з жінки 18 тисяч доларів.

Жінка, на ім'я Кетрін заплатила понад $2 300 за те, що забронювала авіаквиток, на ім'я Кеті. Про це пише Daily Mail.

Кетрін часто користується псевдонімом Кеті, і забронювала рейс під цим ім'ям, хоча у паспорті вказане саме Кетрін. В аеропорту Кетрін довелося викласти величезну суму в 2 389 доларів, щоб змінити ім'я у квитку.

"Ми вперше летіли міжнародним рейсом. У моєї дружини ім'я, яке має поширену зменшувальну форму — для прикладу візьмемо "Кеті" замість "Кетрін". "Кеті" — це ім'я, яке вона використовує на всіх своїх документах, включаючи водійське посвідчення, а також це ім'я, під яким вона літала і яке вказане на її рахунку в програмі Delta Skymiles. Коли ми планували літати, їй потрібно було отримати паспорт, а в її свідоцтві про народження вказано ім'я "Кетрін". Тож паспорт був оформлений на це ім'я", — розповів на Reddit чоловік Кетрін.

Він уточнив, що, коли жінка бронювала квиток, інформація на її рахунку в Delta була автоматично заповнена, тому у посадковому талоні було ім'я Кеті.

За його словами, авіакомпанія спочатку намагалася стягнути з них 18 000 доларів за зміну імені в квитку його дружини, але згодом погодились зробити це за 2 389,32 доларів США.

"Ми не бачили, що у нас є вибір, тому ми заплатили збір, і квитки, з тим самим номером підтвердження, тепер показували правильне ім'я", — підкреслив чоловік.

Проте у подружжя виникли підозри, що їх могли обдурити. Дописувачі у соціальних мережах також почали про це писати.

"Мені довелося зробити це минулого літа, і це було абсолютно безплатно. Не знаю, чому це має коштувати так дорого", — написав один з користувачів.

Крім того, на скандал відгукнувся представник авіакомпанії, після того, як до нього звернулись журналісти.

"Ми запрошуємо клієнтів зв'язатися з нами напряму і розповісти про те, що, за їхніми словами, сталося, щоб ми могли розібратися з цим питанням. Delta не стягує комісію за зміну ім'я", — повідомили у компанії.

Нагадаємо, чоловік "живе" у літаках, оскільки хоче побачити весь світ без витрат на житло.