Женщина заплатила тысячи долларов из-за неполного имени на авиабилете: как так случилось

Представители авиакомпании утверждают, что изменение имени в билете делается бесплатно, однако в аэропорту сначала хотели взыскать с женщины 18 тысяч долларов.

Женщина, по имени Кэтрин заплатила более $2 300 за то, что забронировала авиабилет, по имени Кэти. Об этом пишет Daily Mail.

Кэтрин часто пользуется псевдонимом Кэти, и забронировала рейс под этим именем, хотя в паспорте указано именно Кэтрин. В аэропорту Кэтрин пришлось выложить огромную сумму в 2 389 долларов, чтобы изменить имя в билете.

"Мы впервые летели международным рейсом. У моей жены имя, которое имеет распространенную уменьшительную форму — для примера возьмем "Кэти" вместо "Кэтрин". "Кэти" — это имя, которое она использует на всех своих документах, включая водительское удостоверение, а также это имя, под которым она летала и которое указано на ее счете в программе Delta Skymiles. Когда мы планировали летать, ей нужно было получить паспорт, а в ее свидетельстве о рождении указано имя "Кэтрин". Поэтому паспорт был оформлен на это имя", — рассказал на Reddit муж Кэтрин.

Он уточнил, что, когда женщина бронировала билет, информация на ее счету в Delta была автоматически заполнена, поэтому в посадочном талоне было имя Кэти.

По его словам, авиакомпания сначала пыталась взыскать с них 18 000 долларов за изменение имени в билете его жены, но впоследствии согласились сделать это за 2 389,32 долларов США.

"Мы не видели, что у нас есть выбор, поэтому мы заплатили сбор, и билеты, с тем же номером подтверждения, теперь показывали правильное имя", — подчеркнул мужчина.

Однако у супругов возникли подозрения, что их могли обмануть. Корреспонденты в социальных сетях также начали об этом писать.

"Мне пришлось сделать это прошлым летом, и это было абсолютно бесплатно. Не знаю, почему это должно стоить так дорого", — написал один из пользователей.

Кроме того, на скандал откликнулся представитель авиакомпании, после того, как к нему обратились журналисты.

"Мы приглашаем клиентов связаться с нами напрямую и рассказать о том, что, по их словам, произошло, чтобы мы могли разобраться с этим вопросом. Delta не взимает комиссию за смену имени", — сообщили в компании.

Напомним, мужчина "живет" в самолетах, поскольку хочет увидеть весь мир без затрат на жилье.