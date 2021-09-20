В Україні зафіксовано "червоний" рівень динаміки госпіталізацій з COVID-19, — МОЗ

У трьох областях України також зареєстровано перевищення показника захворюваності COVID-19.

МОЗ опублікувало оновлену статистику епідемічних показників у всіх регіонах України. Про це повідомляє пресслужба профільного міністерства.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Згідно з даними на ранок 20 вересня, в Україні майже у два рази перевищено рівень захворюваності на COVID-19.

За норми не більше 75 випадків зараження коронавірусною інфекцією на 100 тисяч населення цей показник, за інформацією МОЗ, становить 137.

Найгірші показники захворюваності на COVID-19 зафіксовані в трьох областях України — Чернівецька (328), Луганська (296) і Тернопільська (220).

Крім цього, як повідомляє МОЗ, в Україні зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 або підозрою на інфекцію. По Україні в цілому цей показник становить 50,7% за норми не більше 50%.

Високі показники динаміки госпіталізацій також зафіксовані відразу в 11 українських областях.

МОЗ також інформує, що за останню добу в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування — за норми в 4% (в умовах дії зеленого рівня епідемічної небезпеки — ред.) показник становить 8,6%. Найбільша кількість нових випадків зараження COVID-19 зафіксована в Харківській і Сумській областях (26,8% на двох — ред.).

Станом на 20 вересня в Україні в цілому зайняті 29,4% лікарняних ліжок з киснем, а найвищі показники за норми не більше 65% зафіксовано в Чернівецькій області — 58,9%.

[ + – ] Статистика епідемічних показників по Україні Фото: МОЗ

Раніше Фокус публікував статистику коронавірусу в Україні на 20 вересня. За минулу добу, за даними Міністерства охорони здоров'я, у країні зафіксовано 2265 нових випадків зараження COVID-19. За день у лікарні госпіталізували +1255 осіб, а жертвами коронавірусної інфекції стали 44 пацієнти.

Також Фокус повідомляв, що в Україні почали діяти нові правила карантину. З 20 вересня передбачені привілеї для українців, які пройшли вакцинацію від COVID-19.