Карантин в Україні: Кабмін продовжив адаптивні обмеження до 31 грудня

На засіданні уряду також обговорили ситуацію, ка погіршується, з COVID-19 і можливе введення на території країни "жовтого" рівня обмежень.

Адаптивний карантин в Україні був продовжений Кабінетом міністрів на засіданні, що відбулося в понеділок, 20 вересня. Рішення було прийняте у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні. Обмеження діятимуть до 31 грудня 2021 року, передає Урядовий портал.

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Крім того, у вівторок, 21 вересня на засіданні Державної комісії ТЕБ та НС буде розглянуто питання встановлення на всій території країни з середи, 22 вересня, жовтого епідемічного рівня.

Адаптивний карантин в Україні був продовжений, зокрема, через збільшення випадків зараження коронавірусом. За останні сім днів показник виріс на 68%. А госпіталізації зросли на 51%.

Глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що навантаження на систему охорони здоров'я поки контрольоване, при цьому реанімаційні ліжка зайняті на 33%, а ліжка з киснем — на 29%.

Адаптивний карантин в Україні запрацює за новими правилами в разі, якщо буде прийнято рішення про введення "жовтого" рівня протиепідемічних обмежень.

Раніше повідомлялося, що адаптивний карантин в Україні діятиме за новими правилами, згідно з якими для щеплених українців будуть привілеї.

Також МОЗ опублікував оновлену статистику епідемічних показників у всіх регіонах країни, згідно з яким зафіксовано "червоний" рівень по динаміці госпіталізацій з COVID-19.

Відзначимо, за минулу добу в Україні зафіксовано 2265 нових випадків зараження COVID-19. За день в лікарні госпіталізували 1 255 осіб, жертвами коронавірусної інфекції стали 44 українці.