Ляшко назвав дату переходу України в "жовту" зону і попередив про примусову вакцинацію

Проводити примусову вакцинацію населення від COVID-19 в Україні дозволяє закон "Про захист населення від інфекційних хвороб".

21 вересня відбудеться засідання Держкомісії з питань ТЕБ та НС, на якому розглянуть питання про встановлення жовтого рівня епідемічної небезпеки в Україні. Про це в ефірі телеканалу ICTV попередив глава МОЗ Віктор Ляшко.

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За його словами, якщо Держкомісія схвалить рішення про встановлення нового рівня епідемічної небезпеки — воно автоматично набере чинності через два дні.

"Якщо це буде схвалено, то через 2 дні після рішення ТЕБ та НС буде введений з 00:00 годин жовтий рівень небезпеки", — підкреслив Віктор Ляшко в ефірі телеканалу.

Так, якщо у вівторок, 21 вересня, Держкомісія з питань ТЕБ та НС затвердить встановлення жовтого рівня епідемічної небезпеки, тоді перехід всієї країни в жовту зону карантину відбудеться опівночі 23 вересня.

Глава МОЗ Віктор Ляшко також попередив, що в Україні можуть ввести примусову вакцинацію населення від COVID-19. За його словами, такий вид імунізації може торкнутися певних категорій населення.

Більш того, як зазначив міністр охорони здоров'я, проводити примусову вакцинацію населення від COVID-19 дозволяє закон "Про захист населення від інфекційних хвороб".

"Сьогодні вакцина доступна для всіх і вакцинація є добровільною. Питання введення категорій професій, для яких вакцинація від коронавірусу буде обов'язкова, розглядається", — підсумував Віктор Ляшко в ефірі телеканалу.

[ + – ] Ляшко попередив про примусову вакцинацію від COVID-19

Стаття 12 ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" : "Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) розповсюдження ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У випадку відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень в порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері охорони здоров'я".

На сьогоднішній день обов'язковими є профілактичні щеплення від дифтерії, кашлюку, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу.

Раніше Фокус попереджав, що в Україні почав діяти новий карантин і розповідав, які карантинні обмеження набули чинності з 20 вересня.

Також Фокус повідомляв про продовження адаптивного карантину в Україні. Кабінет міністрів на засіданні 20 вересня затвердив рішення про продовження адаптивного карантину на території України до 31 грудня 2021 року на тлі зростання захворюваності та кількості госпіталізацій.