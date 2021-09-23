"Знадобиться нова вакцина": Комаровський розповів, чи захищає щеплення від коронавірусу "Дельта"

Вакцина допомагає забезпечити величезну кількість антитіл, які блокують в організмі дії вірусу, однак препарати можуть не спрацювати при нових мутаціях COVID-19.

Вакцинація від COVID-19 захищає людину від нових мутацій COVID-19 і від штаму коронавірусу "Дельта". Про це в ефірі "Україна 24" заявив лікар Євген Комаровський.

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Ведуча Наталія Влащенко поцікавилася, чи дійсно нинішня вакцина не захищає від нових мутацій COVID-19.

Євген Комаровський підкреслив, що таке твердження умовно відповідає дійсності, оскільки вакцина забезпечує величезну кількість антитіл, які блокують вірус.

"Коли за допомогою вакцинації ми забезпечуємо величезну кількість антитіл, нехай недосконалих, хоч яких-небудь, що не повністю відповідають, але хоч трохи можуть блокувати, коли їх буде багато, коли в рази перевершує захисне число, вони працюють", — запевнив доктор в ефірі телеканалу.

Однак, як попереджає Євген Комаровський, в майбутньому людству знадобиться нова вакцина від COVID-19, оскільки попередні препарати можуть не спрацювати при попаданні в організм чергових мутацій інфекції.

"Втішає інше — що в умовах сучасних технологій мРНК і векторних вакцин це (створення нового препарату від COVID-19 — ред.) робиться протягом двох тижнів", — підсумував лікар в ефірі "Україна 24".

[ + – ] Євген Комаровський про вакцини від COVID-19

Раніше Фокус повідомляв про роботу нових пунктів вакцинації в Києві. У трьох столичних ТРЦ українці можуть зробити щеплення від COVID-19 препаратами AstraZeneca, CoronaVac і Pfizer. Нові пункти вакцинації відкрилися в таких торгових центрах: Ocean Plaza на Либідській; River Mall на Осокорках і SkyMall на Троєщині.

Також Фокус розповідав, що вакцина від COVID-19 допоможе не всім українцям. За словами імунолога Андрія Волянського, від коронавірусу краще захищені ті люди, які вже перехворіли COVID-19.