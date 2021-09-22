Ocean Plaza, River Mall і SkyMall: у Києві почали працювати нові пункти вакцинації

У великих ТРЦ можна зробити щеплення препаратами AstraZeneca, CoronaVac і Pfizer.

На цьому тижні пункти щеплень з'явилися в трьох столичних торгово-розважальних центрах (ТРЦ).

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Тепер щеплення від коронавірусу можна зробити тут:

ТРЦ Ocean Plaza на Либідській;

ТРЦ River Mall на Осокорках;

ТРЦ SkyMall на Троєщині;

Наразі там роблять щеплення препаратами AstraZeneca, CoronaVac і Pfizer.

Зазначимо, що на сьогодні на регіональних складах в Україні перебувають 898 тис. доз вакцини CoronaVac, 433 тис. — AstraZeneca і 209 тис. — Pfizer.

[ + – ] Наявність вакцин на складах

Усього в Україну поставлено 22,9 млн доз різних вакцин, зокрема: 10,2 млн — CoronaVac, 5,6 млн — Pfizer, 4,9 млн — AstraZeneca і 2,1 млн — Moderna.

[ + – ] Динаміка добових вакцинацій за типом вакцин

Нагадаємо, в Україні поки повністю вакциновані тільки близько 13% населення.

Колективний імунітет до коронавірусу в Німеччині буде досягнутий наступної весни. Це призведе до припинення епідемії. Таке припущення зробив міністр охорони здоров'я країни.