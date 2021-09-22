Ocean Plaza, River Mall и SkyMall: в Киеве начали работать новые пункты вакцинации

В крупных ТРЦ можно сделать прививки препаратами AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer.

На этой неделе пункты прививок появились в трех столичных торгово-развлекательных центрах (ТРЦ).

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Теперь прививки от коронавируса можно сделать здесь:

ТРЦ Ocean Plaza на Лыбидской;

ТРЦ River Mall на Осокорках;

ТРЦ SkyMall на Троещине;

В настоящее время там делают прививки препаратами AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer.

Отметим, что на сегодняшний день на региональных складах в Украине находятся 898 тыс. доз вакцины CoronaVac, 433 тыс. – AstraZeneca и 209 тыс. – Pfizer.

[ + – ] Наличие вакцин на складах

Всего в Украину поставлено 22,9 млн доз разных вакцин, в том числе: 10,2 млн – CoronaVac, 5,6 млн – Pfizer, 4,9 млн – AstraZeneca и 2,1 млн – Moderna.

[ + – ] Динамика суточных вакцинаций по типу вакцин

Напомним, в Украине пока полностью вакцинированы только около 13% населения.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Германии будет достигнут будущей весной. Это приведет к прекращению эпидемии. Такое предположение сделал министр здравоохранения страны.