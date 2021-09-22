Ocean Plaza, River Mall и SkyMall: в Киеве начали работать новые пункты вакцинации
В крупных ТРЦ можно сделать прививки препаратами AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer.
На этой неделе пункты прививок появились в трех столичных торгово-развлекательных центрах (ТРЦ).
Теперь прививки от коронавируса можно сделать здесь:
- ТРЦ Ocean Plaza на Лыбидской;
- ТРЦ River Mall на Осокорках;
- ТРЦ SkyMall на Троещине;
В настоящее время там делают прививки препаратами AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer.
Отметим, что на сегодняшний день на региональных складах в Украине находятся 898 тыс. доз вакцины CoronaVac, 433 тыс. – AstraZeneca и 209 тыс. – Pfizer.
Всего в Украину поставлено 22,9 млн доз разных вакцин, в том числе: 10,2 млн – CoronaVac, 5,6 млн – Pfizer, 4,9 млн – AstraZeneca и 2,1 млн – Moderna.
Напомним, в Украине пока полностью вакцинированы только около 13% населения.
Коллективный иммунитет к коронавирусу в Германии будет достигнут будущей весной. Это приведет к прекращению эпидемии. Такое предположение сделал министр здравоохранения страны.