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Ocean Plaza, River Mall и SkyMall: в Киеве начали работать новые пункты вакцинации

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Фото: ТАСС

В крупных ТРЦ можно сделать прививки препаратами AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer.

На этой неделе пункты прививок появились в трех столичных торгово-развлекательных центрах (ТРЦ).

Теперь прививки от коронавируса можно сделать здесь:

В настоящее время там делают прививки препаратами AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer.

Отметим, что на сегодняшний день на региональных складах в Украине находятся 898 тыс. доз вакцины CoronaVac, 433 тыс. – AstraZeneca и 209 тыс. – Pfizer.

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Наличие вакцин на складах

Всего в Украину поставлено 22,9 млн доз разных вакцин, в том числе: 10,2 млн – CoronaVac, 5,6 млн – Pfizer, 4,9 млн – AstraZeneca и 2,1 млн – Moderna.

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Динамика суточных вакцинаций по типу вакцин

Напомним, в Украине пока полностью вакцинированы только около 13% населения.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Германии будет достигнут будущей весной. Это приведет к прекращению эпидемии. Такое предположение сделал министр здравоохранения страны.