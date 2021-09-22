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Статистика коронавируса на 22 сентября: 6754 новых случая, 2175 госпитализаций

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коронавирус, врачи, фото
Фото: rt.com

Доля положительных ПЦР-тестов достигла по Украине 21% – такого высокого показателя не было почти пять месяцев.

За сутки 21 сентября в Украине зафиксировано 6 754 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 625, медработников – 125). Такие данные приводит Минздрав.

Всего за минувшие сутки в Украине:

  • заболели – 6 754 человека;
  • госпитализированы – 2 175;
  • умерли – 105;
  • выписаны из больниц – 1 516.

Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 34,3%.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

  • 15 сентября – 1 507;
  • 16 сентября – 1 568;
  • 17 сентября – 1 719;
  • 18 сентября – 1 767;
  • 19 сентября – 1 255;
  • 20 сентября – 1 086;
  • 21 сентября – 2 175.

Статистика смертности за последние семь дней:

  • 15 сентября – 101;
  • 16 сентября – 99;
  • 17 сентября – 79;
  • 18 сентября – 46;
  • 19 сентября – 44;
  • 20 сентября – 137;
  • 21 сентября – 105.

За минувшие сутки в Украине проведено 82 243 тестирования, среди которых:

  • методом ПЦР – 36 642;
  • методом ИФА – 11 347;
  • экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 254.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

  • Харьковская обл. – 774 случая;
  • Днепропетровская обл. – 556;
  • Донецкая обл. – 460;
  • Киев – 456;
  • Львовская обл. – 449;
  • Одесская обл. – 442.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболели – 2 362 559 человек;
  • умерли – 55 161;
  • проведено ПЦР-тестов – 12 551 650.

Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал, что 21 сентября был получен 7 781 позитивный результат ПЦР тестирования. Суточная позитивность по Украине 21% – такого не было почти 5 месяцев. Недельная позитивность – 18%

Аналитик отмечает, что в Киеве странная ситуация: положительных тестов много, а новых случаев не очень. Он предполагает, что положительные тесты, полученные в Киеве, попадают в статистику новых случаев по месту регистрации инфицированного.

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Графики: Евгений Истребин

Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация. За последние сутки привиты 116 005 человек. Из них вторую дозу получили 47 503 человек.

С начала прививочной кампании привито 6 435 427 человек, из них полностью иммунизированы – 5 246 164. Всего сделано 11 681 589 прививок.

Напомним, среди всех пациентов, которые сейчас находятся в больницах Харьковской области, только 4% прошли вакцинацию от коронавируса. 99% детей, госпитализированных в медучреждения, заражены "дельта"-штаммом.