Статистика коронавируса на 22 сентября: 6754 новых случая, 2175 госпитализаций
Доля положительных ПЦР-тестов достигла по Украине 21% – такого высокого показателя не было почти пять месяцев.
За сутки 21 сентября в Украине зафиксировано 6 754 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 625, медработников – 125). Такие данные приводит Минздрав.
Всего за минувшие сутки в Украине:
- заболели – 6 754 человека;
- госпитализированы – 2 175;
- умерли – 105;
- выписаны из больниц – 1 516.
Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 34,3%.
Статистика госпитализаций за последние семь дней:
- 15 сентября – 1 507;
- 16 сентября – 1 568;
- 17 сентября – 1 719;
- 18 сентября – 1 767;
- 19 сентября – 1 255;
- 20 сентября – 1 086;
- 21 сентября – 2 175.
Статистика смертности за последние семь дней:
- 15 сентября – 101;
- 16 сентября – 99;
- 17 сентября – 79;
- 18 сентября – 46;
- 19 сентября – 44;
- 20 сентября – 137;
- 21 сентября – 105.
За минувшие сутки в Украине проведено 82 243 тестирования, среди которых:
- методом ПЦР – 36 642;
- методом ИФА – 11 347;
- экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 254.
Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:
- Харьковская обл. – 774 случая;
- Днепропетровская обл. – 556;
- Донецкая обл. – 460;
- Киев – 456;
- Львовская обл. – 449;
- Одесская обл. – 442.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболели – 2 362 559 человек;
- умерли – 55 161;
- проведено ПЦР-тестов – 12 551 650.
Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал, что 21 сентября был получен 7 781 позитивный результат ПЦР тестирования. Суточная позитивность по Украине 21% – такого не было почти 5 месяцев. Недельная позитивность – 18%
Аналитик отмечает, что в Киеве странная ситуация: положительных тестов много, а новых случаев не очень. Он предполагает, что положительные тесты, полученные в Киеве, попадают в статистику новых случаев по месту регистрации инфицированного.
Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация. За последние сутки привиты 116 005 человек. Из них вторую дозу получили 47 503 человек.
С начала прививочной кампании привито 6 435 427 человек, из них полностью иммунизированы – 5 246 164. Всего сделано 11 681 589 прививок.
Напомним, среди всех пациентов, которые сейчас находятся в больницах Харьковской области, только 4% прошли вакцинацию от коронавируса. 99% детей, госпитализированных в медучреждения, заражены "дельта"-штаммом.