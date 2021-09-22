Статистика коронавируса на 22 сентября: 6754 новых случая, 2175 госпитализаций

Доля положительных ПЦР-тестов достигла по Украине 21% – такого высокого показателя не было почти пять месяцев.

За сутки 21 сентября в Украине зафиксировано 6 754 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 625, медработников – 125). Такие данные приводит Минздрав.

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Всего за минувшие сутки в Украине:

заболели – 6 754 человека;

госпитализированы – 2 175;

умерли – 105;

выписаны из больниц – 1 516.

Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 34,3%.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

15 сентября – 1 507;

16 сентября – 1 568;

17 сентября – 1 719;

18 сентября – 1 767;

19 сентября – 1 255;

20 сентября – 1 086;

21 сентября – 2 175.

Статистика смертности за последние семь дней:

15 сентября – 101;

16 сентября – 99;

17 сентября – 79;

18 сентября – 46;

19 сентября – 44;

20 сентября – 137;

21 сентября – 105.

За минувшие сутки в Украине проведено 82 243 тестирования, среди которых:

методом ПЦР – 36 642;

методом ИФА – 11 347;

экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 254.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

Харьковская обл. – 774 случая;

Днепропетровская обл. – 556;

Донецкая обл. – 460;

Киев – 456;

Львовская обл. – 449;

Одесская обл. – 442.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболели – 2 362 559 человек;

умерли – 55 161;

проведено ПЦР-тестов – 12 551 650.

Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал, что 21 сентября был получен 7 781 позитивный результат ПЦР тестирования. Суточная позитивность по Украине 21% – такого не было почти 5 месяцев. Недельная позитивность – 18%

Аналитик отмечает, что в Киеве странная ситуация: положительных тестов много, а новых случаев не очень. Он предполагает, что положительные тесты, полученные в Киеве, попадают в статистику новых случаев по месту регистрации инфицированного.

[ + – ] Графики: Евгений Истребин

Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация. За последние сутки привиты 116 005 человек. Из них вторую дозу получили 47 503 человек.

С начала прививочной кампании привито 6 435 427 человек, из них полностью иммунизированы – 5 246 164. Всего сделано 11 681 589 прививок.

Напомним, среди всех пациентов, которые сейчас находятся в больницах Харьковской области, только 4% прошли вакцинацию от коронавируса. 99% детей, госпитализированных в медучреждения, заражены "дельта"-штаммом.