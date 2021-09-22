У 99% детей, госпитализированных с COVID-19 в Харьковской области, выявили "Дельта" штамм

Среди всех пациентов, которые сейчас находятся в больницах, только 4% прошли вакцинацию от коронавируса. У них болезнь проходит в легкой форме.

99% детей, госпитализированных в медучреждения Харьковской области, заражены "Дельта" штаммом коронавируса. Об этом в ходе брифинга заявил глава департамента здравоохранения ОГА Максим Хаустов.

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По его словам, в детской инфекционной больнице лечатся 127 детей, а само медучреждение заполнено на 43%.

"У 99% — штамм "Дельта". Действительно, у этого штамма такая особенность, что многие заболевшие — дети", — подчеркнул Хаустов и добавил, что больницы первой волны заполнены на 46% (по состоянию 21 сентября — 1372 пациента).

Хаустов подчеркнул, что среди всех больных с COVID-19, которые в данный момент находятся в больницах Харьковской области, только 4% получили прививку от коронавирусной инфекции. Эти пациенты переносят болезнь в легкой форме.

"Среди всех больных, находящихся в больницах сейчас, примерно 4% вакцинированных. Они легче переносят заболевание. И, по словам врачей, отличается течение болезни. У невакцинированных — стремительное нарастание побочных осложнений. У вакцинированных — легкое течение", — подытожил глава департамента на брифинге.

Директор областной клинической больницы Владимир Ярош, который также присутствовал на брифинге, заявил, что в его учреждении 153 пациента при наличии 240 коек. Из всего количества больных только 16 получили прививку от COVID-19, и только 1 иммунизированный больной с тяжелым течением болезни находится в реанимационном отделении.

Ранее Фокус предупреждал, что Украину перевели в желтую зону карантина. Новые карантинные ограничения вступят в силу с 00:00 23 сентября и будут действовать во всех украинских регионах.

Также Фокус сообщал, что в Украине могут ежедневно фиксировать по 20 тысяч новых случаев COVID-19. По словам инфекциониста Сергея Крамарева, локдаун в Украине неотвратим, однако для вакцинированных граждан могут внедрить какие-то привилегии.