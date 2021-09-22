У 99% дітей, госпіталізованих з COVID-19 у Харківській області, виявили "Дельта" штам

Серед усіх пацієнтів, які наразі в лікарнях, лише 4% пройшли вакцинацію від коронавірусу. У них хвороба проходить у легкій формі.

99% дітей, госпіталізованих у медустанови Харківської області, заражені "Дельта" штамом коронавірусу. Про це в ході брифінгу заявив глава департаменту охорони здоров'я ОДА Максим Хаустов.

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За його словами, у дитячій інфекційній лікарні лікуються 127 дітей, а сама медустанова заповнена на 43%.

"У 99% — штам "Дельта". Дійсно, у цього штаму така особливість, що багато хворих — діти", — підкреслив Хаустов і додав, що лікарні першої хвилі заповнені на 46% (станом на 21 вересня — 1372 пацієнти).

Хаустов підкреслив, що серед усіх хворих з COVID-19, які наразі в лікарнях Харківської області, тільки 4% отримали щеплення від коронавірусної інфекції. Ці пацієнти переносять хворобу в легкій формі.

"Серед усіх хворих, які перебувають у лікарнях зараз, приблизно 4% вакцинованих. Вони легше переносять захворювання. І, за словами лікарів, відрізняється перебіг хвороби. У невакцинованих — стрімке наростання побічних ускладнень. У вакцинованих — легкий перебіг", — підсумував глава департаменту на брифінгу.

Директор обласної клінічної лікарні Володимир Ярош, який також був присутній на брифінгу, заявив, що в його закладі 153 пацієнти за наявності 240 ліжок. З усієї кількості хворих тільки 16 отримали щеплення від COVID-19 і тільки 1 імунізований хворий з важким перебігом хвороби в реанімаційному відділенні.

Раніше Фокус попереджав, що Україну перевели в жовту зону карантину. Нові карантинні обмеження вступлять у силу з 00:00 23 вересня і будуть діяти у всіх українських регіонах.

Також Фокус повідомляв, що в Україні можуть щодня фіксувати 20 тисяч нових випадків COVID-19. За словами інфекціоніста Сергія Крамарьова, локдаун в Україні невідворотний, однак для вакцинованих громадян можуть запровадити певні привілеї.