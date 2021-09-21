Локдаун невідворотний, Україні загрожує до 20 тисяч випадків COVID-19 на добу, — інфекціоніст

Третя хвиля коронавірусної хвороби тільки почалася в Україні, а пік захворюваності COVID-19 очікується в листопаді.

На піку чергового спалаху COVID-19 в Україні можуть фіксувати щодня по 20 тисяч нових випадків зараження. Про це попередив доктор медичних наук, завкафедрою дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця Сергій Крамарьов.

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За його словами, зараз в Україні спостерігається тільки початок третьої хвилі коронавірусної хвороби, а її пік, за прогнозами Міністерства охорони здоров'я, очікується в листопаді 2021 року.

Сергій Крамарьов провів аналогії з попередньою хвилею і припустив, що на піку захворюваності COVID-19 в листопаді в Україні щодня можуть фіксувати по 20 тисяч нових випадків зараження інфекцією.

"Якщо говорити про третю хвилю, то ми бачимо її самісінький початок. За прогнозами нашого МОЗ, пік може бути в листопаді. Про максимальні цифри зараз говорити складно, але якщо прогнозувати за аналогією з попередньою хвилею, то можна мати і до 20 тисяч нових випадків захворювання на добу", — підкреслив інфекціоніст у спілкуванні із журналістами.

Доктор медичних наук попередив, що новий локдаун через зростання захворюваності COVID-19 невідворотний, однак він буде гібридним із деякими привілеями для частини українців.

Сергій Крамарьов не підтримує ініціативу Міністерства охорони здоров'я про введення привілеїв для вакцинованих від коронавірусної інфекції громадян, оскільки вони також можуть поширювати вірус у суспільстві, і навів у приклад США з Ізраїлем.

В ідеалі, звичайно, повинен бути повний локдаун для всіх, такий же, як був раніше. Сертифікати вакцинації мають відносне значення. Я вважаю, що привілеї в плані відвідування ресторанів і якихось масових заходів, концертів — це неправильно. Тому що щеплені теж можуть заражатися, теж можуть виділяти і поширювати вірус. Це показав досвід США й Ізраїлю. Тому я вважаю, що навіть щеплені повинні бути обмежені у своїх свободах", — підсумував інфекціоніст в інтерв'ю.

Раніше Фокус попереджав про новий спалах COVID-19 в Україні через дітей. За словами епідеміолога Олексія Галімського, серед дітей не існує соціального дистанціювання, тому школярі можуть спровокувати нову хвилю захворюваності коронавірусною інфекцією.

Також Фокус у своїй статті розповідав, що з 20 вересня в Україні запрацював новий карантин і перераховував, які ввели карантинні обмеження для населення.