Локдаун неотвратим, Украине грозит до 20 тысяч случаев COVID-19 в сутки, — инфекционист

Третья волна коронавирусной болезни только началась в Украине, а пик заболеваемости COVID-19 ожидается в ноябре.

На пике очередной вспышки COVID-19 в Украине могут фиксировать ежедневно по 20 тысяч новых случаев заражения. Об этом предупредил доктор медицинских наук, завкафедрой детских инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Сергей Крамарев.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, сейчас в Украине наблюдается только начало третьей волны коронавирусной болезни, а ее пик, по прогнозам Минздрава, ожидается в ноябре 2021 года.

Сергей Крамарев провел аналогии с предыдущей волной и предположил, что на пике заболеваемости COVID-19 в ноябре в Украине ежедневно могут фиксировать по 20 тысяч новых случаев заражения инфекцией.

"Если говорить о третьей волне, то мы видим ее самое начало. По прогнозам нашего Минздрава, пик может быть в ноябре. О максимальных цифрах сейчас говорить сложно, но если прогнозировать по аналогии с предыдущей волной, то можно иметь и до 20 тысяч новых случаев заболевания в сутки", — подчеркнул инфекционист в общении с журналистами.

Доктор медицинских наук предупредил, что новый локдаун из-за роста заболеваемости COVID-19 неотвратим, однако он будет гибридным с некоторыми привилегиями для части украинцев.

Сергей Крамарев не поддерживает инициативу Минздрава о введении привилегий для вакцинированных от коронавирусной инфекции граждан, поскольку они также могут распространять вирус в обществе, и привел в пример США с Израилем.

В идеале, конечно, должен быть полный локдаун для всех, такой же, как был раньше. Сертификаты вакцинации имеют относительное значение. Я считаю, что привилегии в плане посещения ресторанов и каких-то массовых мероприятий, концертов – это неправильно. Потому что привитые тоже могут заражаться, тоже могут выделять и распространять вирус. Это показал опыт США и Израиля. Поэтому я считаю, что даже привитые должны быть ограничены в своих свободах", — подытожил инфекционист в интервью.

Ранее Фокус предупреждал про новую вспышку COVID-19 в Украине из-за детей. По словам эпидемиолога Алексея Галимского, среди детей не существует социального дистанцирования, поэтому школьники могут спровоцировать новую волну заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Также Фокус в своей статье рассказывал, что с 20 сентября в Украине заработал новый карантин и перечислял, какие ввели карантинные ограничения для населения.