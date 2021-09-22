Статистика коронавірусу на 22 вересня: 6754 нових випадки, 2175 госпіталізацій
Частка позитивних ПЛР-тестів досягла по Україні 21% — такого високого показника не було майже п'ять місяців.
За добу 21 вересня в Україні зафіксовано 6 754 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 625, медпрацівників — 125). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.
Усього за минулу добу в Україні:
- захворіли — 6 754 людини;
- госпіталізовані — 2 175;
- померли — 105;
- виписані з лікарень — 1 516.
Заповненість ковідних лікарень у цілому по Україні становить 34,3%.
Статистика госпіталізацій за останні сім днів:
- 15 вересня — 1 507;
- 16 вересня — 1 568;
- 17 вересня — 1 719;
- 18 вересня — 1 767;
- 19 вересня — 1 255;
- 20 вересня — 1 086;
- 21 вересня — 2 175.
Статистика смертності за останні сім днів:
- 15 вересня — 101;
- 16 вересня — 99;
- 17 вересня — 79;
- 18 вересня — 46;
- 19 вересня — 44;
- 20 вересня — 137;
- 21 вересня — 105.
За минулу добу в Україні проведено 82 243 тестування, серед яких:
- методом ПЛР — 36 642;
- методом ІФА — 11 347;
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 34 254.
Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:
- Харківська обл. — 774 випадки;
- Дніпропетровська обл. — 556;
- Донецька обл. — 460;
- Київ — 456;
- Львівська обл. — 449;
- Одеська обл. — 442.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 362 559 осіб;
- померли — 55 161;
- проведено ПЛР-тестів — 12 551 650.
Системний аналітик Євген Істребін, котрий регулярно вивчає дані МОЗ, написав, що 21 вересня був отриманий 7 781 позитивний результат ПЛР тестування. Добова позитивність в Україні 21% — такого не було майже 5 місяців. Тижнева позитивність — 18%
Аналітик зазначає, що в Києві дивна ситуація: позитивних тестів багато, а нових випадків не дуже. Він передбачає, що позитивні тести, отримані в Києві, потрапляють у статистику нових випадків за місцем реєстрації інфікованого.
МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація. За останню добу щеплені 116 005 чоловік. З них другу дозу отримали 47 503 особи.
З початку прищеплювальної кампанії вакциновано 6 435 427 осіб, з них повністю імунізовані — 5 246 164. Усього зроблено 11 681 589 щеплень.
Нагадаємо, серед усіх пацієнтів, які наразі перебувають у лікарнях Харківської області, тільки 4% пройшли вакцинацію від коронавірусу. 99% дітей, госпіталізованих у медустанови, заражені "дельта"-штамом.