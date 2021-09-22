Статистика коронавірусу на 22 вересня: 6754 нових випадки, 2175 госпіталізацій

Частка позитивних ПЛР-тестів досягла по Україні 21% — такого високого показника не було майже п'ять місяців.

За добу 21 вересня в Україні зафіксовано 6 754 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 625, медпрацівників — 125). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

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Усього за минулу добу в Україні:

захворіли — 6 754 людини;

госпіталізовані — 2 175;

померли — 105;

виписані з лікарень — 1 516.

Заповненість ковідних лікарень у цілому по Україні становить 34,3%.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

15 вересня — 1 507;

16 вересня — 1 568;

17 вересня — 1 719;

18 вересня — 1 767;

19 вересня — 1 255;

20 вересня — 1 086;

21 вересня — 2 175.

Статистика смертності за останні сім днів:

15 вересня — 101;

16 вересня — 99;

17 вересня — 79;

18 вересня — 46;

19 вересня — 44;

20 вересня — 137;

21 вересня — 105.

За минулу добу в Україні проведено 82 243 тестування, серед яких:

методом ПЛР — 36 642;

методом ІФА — 11 347;

експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 34 254.

Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:

Харківська обл. — 774 випадки;

Дніпропетровська обл. — 556;

Донецька обл. — 460;

Київ — 456;

Львівська обл. — 449;

Одеська обл. — 442.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 362 559 осіб;

померли — 55 161;

проведено ПЛР-тестів — 12 551 650.

Системний аналітик Євген Істребін, котрий регулярно вивчає дані МОЗ, написав, що 21 вересня був отриманий 7 781 позитивний результат ПЛР тестування. Добова позитивність в Україні 21% — такого не було майже 5 місяців. Тижнева позитивність — 18%

Аналітик зазначає, що в Києві дивна ситуація: позитивних тестів багато, а нових випадків не дуже. Він передбачає, що позитивні тести, отримані в Києві, потрапляють у статистику нових випадків за місцем реєстрації інфікованого.

[ + – ] Графіки: Євген Істребін

МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація. За останню добу щеплені 116 005 чоловік. З них другу дозу отримали 47 503 особи.

З початку прищеплювальної кампанії вакциновано 6 435 427 осіб, з них повністю імунізовані — 5 246 164. Усього зроблено 11 681 589 щеплень.

Нагадаємо, серед усіх пацієнтів, які наразі перебувають у лікарнях Харківської області, тільки 4% пройшли вакцинацію від коронавірусу. 99% дітей, госпіталізованих у медустанови, заражені "дельта"-штамом.