Минздрав Германии ожидает возвращения к "нормальной жизни" весной 2022

В ФРГ полностью вакцинированы уже 63% населения.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Германии будет достигнут будущей весной. Это приведет к прекращению эпидемии. Такое предположение сделал министр здравоохранения страны Йенс Шпан в интервью газете Augsburger Allgemeine.

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Этот прогноз может не сбыться, если появится новый вариант коронавируса, от которого не защищают вакцины. "Но это маловероятно, и мы сможем вернуться к нормальной жизни", – сказал министр.

Он отметил, что коллективный иммунитет достижим двумя путями: через вакцинацию или заражения. Первый вариант является более безопасным. Поэтому министр призвал активнее вакцинироваться.

"Осенью и зимой, когда мы будем проводить больше времени в помещениях, а иммунная система будет ослабленной, возрастет риск заразиться", – пояснил Шпан.

На сегодняшний день около 67% населения Германии получили хотя бы одну дозу вакцины, полностью вакцинированы 63% процентов.

В стране за минувшие сутки выявлено 7 277 новых случая инфицирования, на 2000 меньше, чем неделей ранее. Средний недельный показатель инфицирования снизился за последние сутки с 68,5 до 65,0 на 100 тысяч населения.

Слова министра здравоохранения ФРГ прозвучали на фоне сообщения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о сокращении мировой заболеваемости. На прошлой неделе ВОЗ зафиксировала 3,67 млн случаев заболевания, что на 9% меньше, чем за предыдущие семь дней.

Мировые показатели росли с начала июня и стабилизировались в августе. Сейчас снижение зафиксировано почти на всех континентах планеты, кроме Африки, где было небольшое увеличение числа новых случаев.

Число смертей от коронавируса сократилось в мире на 7% по сравнению с предыдущей неделей, до 60 тысяч.

ВОЗ не объясняет, с чем может быть связана эта тенденция.

Отметим, что вопреки глобальному тренду, ситуация с коронавирусом в Украине сейчас быстро ухудшается. В стране полностью вакцинированы только около 13% населения.