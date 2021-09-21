Под Киевом из-за "желтой" зоны карантина могут закрыть более 600 школ, детсадов и ВУЗов
Чиновники из ОГА уверяют, что под угрозой работы окажутся заведения, где привиты менее 80% персонала. А перевода на онлайн-обучение в этом году не будет.
С полуночи 23 сентября в Киевской области начинает действовать "желтый" уровень эпидемической опасности, в связи с чем в регионе смогут работать лишь те учебные заведения, в коллективах которых вакцинировано более 80% персонала. Об этом напоминает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
По словам главы КОГА Василия Володина, у педагогов осталось мало времени, чтобы вакцинироваться и обеспечить полноценную работу учебных заведений.
"Те садики, школы и ВУЗы, в которых не будет выполнено это требование, закроют", – заявил он, добавив, что в этом году перевода учащихся на онлайн-обучение не предусмотрено.
Отметим, всего в Киевской области 1255 учебных заведений, на сегодняшний день работу в "желтой" карантинной зоне смогут продолжить лишь 653 заведения.
Среди них:
- 48% детских садов;
- 57% школ;
- 48% внешкольных учебных заведений;
- 86% учреждений профессионально-технического образования.
Напомним, на заседании, прошедшем в понедельник, 20 сентября, Кабмин продлил адаптивные ограничения в Украине до 31 декабря 2021 года.
С этого же дня в стране заработал обновленный карантин с новыми ограничениями. При этом в желтой зоне карантина граждане могут избежать некоторых ограничений при наличии одной дозы вакцины, а в красной зоне — двух доз препарата от COVID-19.
А с 23 сентября Украина переходит в "желтую" зону карантина.
Согласно решению Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, с этой даты планируется:
- установить с 00 ч 00 минут 23 сентября 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины;
- применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности;
- главам областных и города Киева госадминистраций принять меры по обеспечению соблюдения карантинных ограничений, которые предусмотрены для соответствующего уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.