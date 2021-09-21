Під Києвом через "жовту" зону карантину можуть закрити більше 600 шкіл, дитсадків і ВНЗ
Чиновники з ОДА запевняють, що під загрозою роботи виявляться заклади, де щеплені менше 80% персоналу. А переведення на онлайн-навчання в цьому році не буде.
З опівночі 23 вересня в Київській області починає діяти "жовтий" рівень епідемічної небезпеки, у зв'язку з чим у регіоні зможуть працювати лише ті навчальні заклади, в колективах яких вакциновано більше 80% персоналу. Про це нагадує пресслужба Київської обласної державної адміністрації.
За словами голови КОДА Василя Володіна, у педагогів залишилося мало часу, щоб вакцинуватися і забезпечити повноцінну роботу навчальних закладів.
"Ті садки, школи та ВНЗ, в яких не буде виконано цю вимогу, закриють", — заявив він, додавши, що в цьому році переведення учнів на онлайн-навчання не передбачено.
Відзначимо, всього в Київській області 1255 навчальних закладів, наразі роботу в "жовтій" карантинній зоні зможуть продовжити лише 653 заклади.
Серед них:
- 48% дитячих садків;
- 57% шкіл;
- 48% позашкільних навчальних закладів;
- 86% закладів професійно-технічної освіти.
Нагадаємо, на засіданні, що відбулося в понеділок, 20 вересня, Кабмін продовжив адаптивні обмеження в Україні до 31 грудня 2021 року.
З цього ж дня в країні запрацював оновлений карантин із новими обмеженнями. При цьому в жовтій зоні карантину громадяни можуть уникнути деяких обмежень при наявності однієї дози вакцини, а в червоній зоні — двох доз препарату від COVID-19.
А з 23 вересня Україна переходить в "жовту" зону карантину.
Згідно з рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС, з цієї дати планується:
- встановити з 00 год 00 хвилин 23 вересня 2021 "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України;
- застосувати на території всіх регіонів України обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;
- головам обласних і міста Києва держадміністрацій вжити заходів щодо забезпечення дотримання карантинних обмежень, які передбачені для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.