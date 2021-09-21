Під Києвом через "жовту" зону карантину можуть закрити більше 600 шкіл, дитсадків і ВНЗ

Чиновники з ОДА запевняють, що під загрозою роботи виявляться заклади, де щеплені менше 80% персоналу. А переведення на онлайн-навчання в цьому році не буде.

З опівночі 23 вересня в Київській області починає діяти "жовтий" рівень епідемічної небезпеки, у зв'язку з чим у регіоні зможуть працювати лише ті навчальні заклади, в колективах яких вакциновано більше 80% персоналу. Про це нагадує пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

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За словами голови КОДА Василя Володіна, у педагогів залишилося мало часу, щоб вакцинуватися і забезпечити повноцінну роботу навчальних закладів.

"Ті садки, школи та ВНЗ, в яких не буде виконано цю вимогу, закриють", — заявив він, додавши, що в цьому році переведення учнів на онлайн-навчання не передбачено.

Відзначимо, всього в Київській області 1255 навчальних закладів, наразі роботу в "жовтій" карантинній зоні зможуть продовжити лише 653 заклади.

Серед них:

48% дитячих садків;

57% шкіл;

48% позашкільних навчальних закладів;

86% закладів професійно-технічної освіти.

Нагадаємо, на засіданні, що відбулося в понеділок, 20 вересня, Кабмін продовжив адаптивні обмеження в Україні до 31 грудня 2021 року.

З цього ж дня в країні запрацював оновлений карантин із новими обмеженнями. При цьому в жовтій зоні карантину громадяни можуть уникнути деяких обмежень при наявності однієї дози вакцини, а в червоній зоні — двох доз препарату від COVID-19.

А з 23 вересня Україна переходить в "жовту" зону карантину.

Згідно з рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС, з цієї дати планується: