Фінансова допомога на навчання в Україні: кому виплатять $700

Брати участь у конкурсі можуть жителі кількох областей.

Люди, які прагнуть поліпшити свої професійні навички або знайти нову роботу, але не мають коштів на навчання, можуть подати заявку на участь у грантовому конкурсі. Переможці отримають фінансову підтримку в розмірі 700 доларів для проходження професійного навчання. Про це йдеться на сторінці Данської ради у справах біженців (DRC) у Facebook.

Брати участь у конкурсі можуть жителі таких областей:

Дніпропетровська;

Запорізька;

Харківська;

Миколаївська;

Херсонська.

Під час відбору буде надано перевагу таким категоріям громадян:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

одинокі батьки або матері;

вагітні жінки, які годують дитину (або особи, які проживають з такою людиною);

люди з інвалідністю або хронічним захворюванням (або особи, які проживають з такою людиною).

Переможці програми мають обрати навчальний курс згідно з такими критеріями:

відповідність програми актуальним потребам місцевого ринку праці;

тривалість курсу не має перевищувати 6 місяців, а завершитися він має до червня 2025 року.

Подати заявку на участь та ознайомитися детальніше з деталями щодо відбору можна за посиланням. Заявку потрібно надіслати до 23 грудня 2024 року. Фінансування програми здійснюється через Бюро з гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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