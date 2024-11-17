Финансовая помощь на обучение в Украине: кому выплатят $700

Участвовать в конкурсе могут жители нескольких областей.

Люди, стремящиеся улучшить свои профессиональные навыки или найти новую работу, но не располагающие средствами на обучение, могут подать заявку на участие в грантовом конкурсе. Победители получат финансовую поддержку в размере 700 долларов для прохождения профессионального обучения. Об этом говорится на странице Датского совета по делам беженцев (DRC) в Facebook.

Участвовать в конкурсе могут жители следующих областей:

Днепропетровская;

Запорожская;

Харьковская;

Николаевская;

Херсонская.

При отборе будет отдано предпочтение следующим категориям граждан:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

одинокие родители или матери;

беременные женщины, кормящие ребенка (или лица, проживающие с таким человеком);

люди с инвалидностью или хроническим заболеванием (или лица, проживающие с таким человеком).

Победители программы должны выбрать учебный курс согласно следующим критериям:

соответствие программы актуальным потребностям местного рынка труда;

продолжительность курса не должна превышать 6 месяцев, а завершиться он должен к июню 2025 года.

Подать заявку на участие и ознакомиться подробнее с деталями по отбору можно по ссылке. Заявку нужно отправить до 23 декабря 2024 года. Финансирование программы осуществляется через Бюро по гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID).

Ранее сообщалось, что в Украине резко увеличилось количество банкротов. Наибольшее количество банкротств сосредоточено в крупных городах и промышленных регионах.

Также Фокус писал, как украинцы могут поучаствовать в программе восстановления бизнеса. В результате 42 предпринимателя получат стипендии для поддержки своих бизнес-проектов.