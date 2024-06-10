У Волинській області ціле село закрили на карантин через сказ: деталі

Територію села Кам'януха визначили неблагополучною, адже хворобу було виявлено в домашнього кота.

Related video

У селі Кам'януха Волинської області встановили карантинні обмеження. Про це повідомили в Камінь-Каширській районній військовій адміністрації.

"Сказ у домашньої тварини — кота підтвердили результати експертизи, здійснені на базі Волинської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів", — ідеться в повідомленні.

Важливо

Стояла і ніби на когось чекала: стали відомі нові деталі зникнення 9-річної українки в Німеччині

Повідомляється, що у зв'язку з результатами експертизи голова районної військової адміністрації Ольга Ващук скликала засідання протиепізоотичної комісії, під час якого затвердили відповідний план заходів, спрямований на ліквідацію вогнища захворювання.

В адміністрації заявили, що територію села Кам'януха визначили неблагополучною та застосували карантинні обмеження. Разом із цим, компетентні служби контролюють епізоотичну ситуацію.

У повідомленні йдеться про те, що, згідно з висновками експертів, на сказ у дикій природі частково хворіють лисиці та вовки, а з домашніх тварин — собаки та кішки. Українцям рекомендують вакцинувати своїх улюбленців.

В адміністрації нагадали, що сказ — це інфекційне захворювання тварин і людей, спричинене нейротропним вірусом.

"Характеризується розвитком енцефаліту зі стрімким пошкодженням функцій центральної нервової системи та завжди закінчується летально. Джерелом збудника сказу є хворі тварини, які виділяють вірус зі слиною. Зараження інших відбувається через пошкодження шкіри, слизових оболонок, унаслідок укусів або подряпин", — зазначили в адміністрації.

Раніше повідомлялося, що в Києві затримали чоловіка, який кинув гранату в будинок. За даними слідства, підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до 7 років. Причиною конфлікту з братом стала нерухомість. Від вибуху постраждала жінка, яка проходила повз.

Також нагадаємо, що на Харківщині сталася сутичка між військовим і цивільними. Під час штовханини, яка сталася між військовослужбовцем і цивільними, чути лайку і помітно кілька ляпасів по обличчю учасників інциденту. У Харківському обласному ТЦК поки що не коментували події в Мерефі.