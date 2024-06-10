Намагався підірвати квартиру брата: у Києві затримали чоловіка, який кинув гранату в будинок

За даними слідства, підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до 7 років. Причиною конфлікту з братом стала нерухомість. Від вибуху постраждала жінка, яка проходила повз.

Related video

У неділю, 9 червня, житель Києва в Шевченківському районі підірвав гранату. Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Деталями поділилися представники столичної поліції.

За даними слідства, стався інцидент приблизно о 22:00. 46-річний місцевий житель кинув вибухонебезпечний предмет у вікно квартири на другому поверсі. Пізніше здалося, що там проживає його рідний брат.

"Боєприпас відскочив від склопакета і вибухнув, впавши на землю. Унаслідок події осколкове поранення руки отримала 36-річна жінка, яка в цей час проходила на вулиці. Правоохоронці встановили місцезнаходження фігуранта та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією поліції, порушник і його брат конфліктували через житло, яке підозрюваний і намагався підірвати. Вони не могли вирішити питання права власності. Також є інформація, що фігурант справи раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за умисне вбивство.

У Києві затримали чоловіка, який підірвав гранату біля житлового будинку Фото: Національна поліція

За цим фактом розпочато кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (Хуліганство) і ч. 1 ст. 263 ККУ (Незаконне поводження з бойовими припасами).

"Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру у скоєнні злочинів, а також вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі", — підсумували в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 червня в Шевченківському районі столиці невідомий кинув бойову гранату в стіну багатоквартирного будинку. Підозрюваний зловмисник був одягнений у картаті білі шорти та зелену футболку. Поліція одразу ж приступила до його пошуку.