Пытался взорвать квартиру брата: в Киеве задержали мужчину, который бросил гранату в дом

По данным следствия, подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 7 лет. Причиной конфликта с братом стала недвижимость. От взрыва пострадала женщина, которая проходила мимо.

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В воскресенье, 9 июня, житель Киева в Шевченковском районе подорвал гранату. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы. Деталями поделились представители столичной полиции.

По данным следствия, произошел инцидент примерно в 22:00. 46-летний местный житель бросил взрывоопасный предмет в окно квартиры на втором этаже. Позже показалось, что там проживает его родной брат.

"Боеприпас отскочил от стеклопакета и взорвался, упав на землю. В результате происшествия осколочное ранение руки получила 36-летняя женщина, которая в это время проходила на улице. Правоохранители установили местонахождение фигуранта и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — говорится в сообщении.

По предварительной информации полиции, нарушитель и его брат конфликтовали из-за жилья, которое подозреваемый и пытался подорвать. Они не могли решить вопрос права собственности. Также есть информация, что фигурант дела ранее уже притягивался к уголовной ответственности за умышленное убийство.

В Киеве задержали мужчину, который взорвал гранату возле жилого дома Фото: Национальная полиция

По данному факту начаты уголовные производства по ч. 4 ст. 296 УКУ (Хулиганство) и ч. 1 ст. 263 УКУ (Незаконное обращение с боевыми припасами).

"Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении в совершении преступлений, а также решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", — подытожили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 июня в Шевченковском районе столицы неизвестный кинул боевую гранату в стену многоквартирного дома. Подозреваемый злоумышленник был одет в клетчатые белые шорты и зеленую футболку. Полиция сразу же приступила к его поиску.