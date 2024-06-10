В Киеве неизвестный швырнул гранату в жилой дом, его ищет полиция (фото, видео)

В Шевченковском районе столицы неизвестный кинул боевую гранату в стену многоквартирного дома. Подозреваемый злоумышленник одет в клетчатые белые шорты и зеленую футболку.

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Вечером, в воскресенье, 9 июня, в Киеве, в жилмассиве Нивки неизвестный мужчина бросил в фасад жилого дома гранату. Об этом пишет УНИАН.

Жильцы рассказали, что возле одного из подъездов в траве появилась воронка от взрыва.

По словам очевидцев, подозреваемого узнали и сейчас его ищет полиция. Он одет в зеленую футболку и клетчатые белые шорты.

Telegram-канал Київ ІНФО уточняет, что происшествие произошло на улице Ружинской.

Кроме того, как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал только чудом.

Отметим, что на момент выхода материала в полиции официально не комментировали данный инцидент.

Напомним, в одном из отделений "Новой почты" в Луцке 9 июня мужчина проверял пиротехнические имитационные гранаты, которые заказал в интернете, и случайно подорвал одну из них. В результате "покупатель" получил травму глаза.

11 мая в центре Броваров Киевской области, на бульваре Независимости раздался взрыв гранаты. Как оказалось, во время задержания хулигана последний бросил гранату в правоохранителя. В результате взрыва пострадали как полицейский, так и сам правонарушитель.

В начале марта в столице двое мужчин, которых схватили после кражи из зоомагазина, чуть не взорвали правоохранителей. Один из них во время задержания достал из кармана боевую гранату и выдернул кольцо. Полицейским удалось перехватить взрывоопасный предмет.

4 декабря сообщалось, что в столице Украины в результате взрыва гранаты погиб мужчина 1950 года рождения. Инцидент произошел на территории частного дома.