Киевский "квартирщик" решил взорвать полицейских, когда его сообщника задержали (видео)

Мужчины, как отмечают правоохранители, обворовывали квартиры и магазины. Во время последнего своего преступления они украли ноутбук, строительные инструменты и товары для животных.

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В столице двое мужчин, которые "специализировались" на кражах из квартир и магазинов, едва не взорвали правоохранителей во время своего задержания. Деталями 4 марта поделилась пресс-служба полиции Киева.

"Квартирщиков" схватили после кражи из зоомагазина. По данным следствия, они с помощью лома открыли дверь и повредили в помещении камеры видеонаблюдения. Сообщники похитили ноутбук, строительные инструменты и товары для животных.

"В дальнейшем нарушители погрузили похищенное в транспортное средство и пытались уехать, однако их догнали сотрудники полиции. 36-летнего водителя задержали возле машины, а его 37-летний напарник начал оказывать дерзкое сопротивление и, угрожая правоохранителям ножом, достал из кармана боевую гранату и выдернул кольцо", — рассказал глава полиции Киева Дмитрий Шумейко.

Полицейским удалось перехватить гранату и задержать мужчину. Во время обыска в машине нашли краденое имущество и другие доказательства.

Фото: Полиция Киева Фото: Полиция Киева Фото: Полиция Киева Фото: Полиция Киева Фото: Полиция Киева

Выяснилось, что оба "квартирщики" уже были осуждены за аналогичные преступления. Кроме того, один из них обвиняется в обворовывании квартир, и его дело слушают в суде.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении в краже, соединенной с проникновением и совершенной во время военного положения. Тому мужчине, который достал гранату, также объявили подозрение в незаконном обращении с оружием и посягательстве на жизнь правоохранителя,

"Санкция самого большого наказания предусматривает пожизненное лишение свободы", — подчеркнул Шумейко.

Напомним, 3 марта в соцсетях появилось видео, на котором подростки нападают с кулаками на прохожих. В Ивано-Франковске нашли "звезд интернета" и объявили одному из них подозрение в хулиганстве.

27 февраля в Нацполиции сообщили о смертельном ДТП вблизи села Словита. 21-летний водитель ВАЗ протаранил микроавтобус, в котором эвакуируют павших военных.