Київський "квартирник" вирішив підірвати поліціянтів, коли його спільника затримали (відео)
Чоловіки, як зазначають правоохоронці, обкрадали квартири та магазини. Під час останнього свого злочину вони вкрали ноутбук, будівельні інструменти та товари для тварин.
У столиці двоє чоловіків, які "спеціалізувалися" на крадіжках з квартир і магазинів, ледь не підірвали правоохоронців під час свого затримання. Деталями 4 березня поділилась пресслужба поліції Києва.
"Квартирників" схопили після крадіжки із зоомагазину. За даними слідства, вони за допомогою лома відчинили двері та пошкодили у приміщенні камери відеоспостереження. Спільники викрали ноутбук, будівельні інструменти та товари для тварин.
"Надалі порушники погрузили викрадене в транспортний засіб та намагались поїхати, проте їх наздогнали співробітники поліції. 36-річного водія затримали біля автівки, а його 37-річний напарник почав чинити зухвалий опір та, погрожуючи правоохоронцям ножем, дістав з кишені бойову гранату й висмикнув кільце", — розповів очільник поліції Києва Дмитро Шумейко.
Поліціянтам вдалося перехопити гранату та затримати чоловіка. Під час обшуку в машині знайшли крадене майно та інші докази.
З’ясувалось, що обидва "квартирника" вже були засуджені за аналогічні злочини. Окрім того, один з них обвинувачується в обкраданні квартир, і його справу слухають в суді.
Обом фігурантам повідомили про підозру у крадіжці, поєднаній з проникненням та вчиненій під час воєнного стану. Тому чоловіку, який дістав гранату, також оголосили підозру у незаконному поводженні зі зброєю та посяганні на життя правоохоронця,
"Санкція найбільшого покарання передбачає довічне позбавлення волі", — підкреслив Шумейко.
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