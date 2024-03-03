Банда підлітків в Івано-Франківську влаштувала облаву на самотніх перехожих (відео)

Поліція встановила двох хуліганів і шукає третього. Також перша жертва нападів уже дала свої свідчення. Батько одного із затриманих пішов добровольцем у ЗСУ.

Related video

У неділю, 3 березня, соцмережі облетіло відео, зняте в Івано-Франківську, де підлітки нападають на самотніх перехожих і б'ють їх. Під їхні кулаки і ноги та газові балончики потрапили навіть літні люди. На ці кадри відреагувала голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За її словами, поліція вже відреагувала на інцидент і вже встановила як правопорушників, так і одну потерпілу. Хуліганів доставили до місцевого управління поліції для допиту.

Кадри шокували жителів міста

"Спільно з керівництвом правоохоронних органів області провели нараду, на якій обговорили ситуацію щодо недопущення в області таких проявів у майбутньому. Такі вчинки ганебні й абсолютно неприпустимі в нашому суспільстві. Винуватці мають бути покарані. Хочу запевнити, що всі скоєні злочини отримають належну правову оцінку. Подібного більше не повинно повторитися!" — написала вона в Facebook.

Фото: Світлана Оніщук/Facebook

У пресслужбі поліції Івано-Франківської області повідомили подробиці резонансного розслідування. Один із затриманих, 16-річний хлопець, не є учасником жодних молодіжних рухів. Батько затриманого пішов добровольцем до ЗСУ і зараз захищає Україну. Підлітку оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство) та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Поліція встановила двох учасників нападів на самотніх перехожих Фото: Поліція Івано-Франківської області

Правоохоронці також підтвердили, що одна з жертв підтвердила факти, викладені на відео. Зараз шукають інших потерпілих.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська.

Раніше Фокус писав, що в січні під Кривим Рогом підлітки до смерті побили товариша і зняли це на відео.