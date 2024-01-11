Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Україна

Не сподобалися слова: під Кривим Рогом підлітки до смерті побили товариша і зняли це на відео

новини кривого рогу, побиття, підлітки, зеленодольськ, підлітки вбили товариша

Четверо хлопців випивали на квартирі. Під час застілля вони побили старшого товариша до стану непритомності, розповідають журналісти.

Related video

На Дніпропетровщині в місті Зеленодольськ Криворізького району підлітки до смерті побили товариша і залишили помирати. Про це повідомляє місцеве видання "Свої".

Свої знущання вони знімали на відео.

За інформацією видання, четверо хлопців випивали на квартирі. Під час застілля 16-річному та 17-річному гостям не сподобалися слова старшого товариша. Вони жорстоко побили його. Своє побиття вони знімали на відео і били доти, доки хлопець не знепритомнів.

Непритомного його вклали на диван, а самі пішли геть. До ранку хлопець не дожив.

Наступного місяця загиблому мало виповнитися 19 років. Правоохоронці вже встановили всіх причетних до злочину.

Нагадаємо, що в поліції назвали фейком так зване смертельне побиття під час вручення повістки в Білій Церкві. Правоохоронці не отримували подібних звернень.

У Дніпрі після жорстокого побиття в колонії помер засуджений. Чоловікові вчасно не надали медичну допомогу, а керівництво виправного закладу намагалося приховати інцидент, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини.