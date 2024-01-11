Не сподобалися слова: під Кривим Рогом підлітки до смерті побили товариша і зняли це на відео

Четверо хлопців випивали на квартирі. Під час застілля вони побили старшого товариша до стану непритомності, розповідають журналісти.

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На Дніпропетровщині в місті Зеленодольськ Криворізького району підлітки до смерті побили товариша і залишили помирати. Про це повідомляє місцеве видання "Свої".

Свої знущання вони знімали на відео.

За інформацією видання, четверо хлопців випивали на квартирі. Під час застілля 16-річному та 17-річному гостям не сподобалися слова старшого товариша. Вони жорстоко побили його. Своє побиття вони знімали на відео і били доти, доки хлопець не знепритомнів.

Непритомного його вклали на диван, а самі пішли геть. До ранку хлопець не дожив.

Наступного місяця загиблому мало виповнитися 19 років. Правоохоронці вже встановили всіх причетних до злочину.

Нагадаємо, що в поліції назвали фейком так зване смертельне побиття під час вручення повістки в Білій Церкві. Правоохоронці не отримували подібних звернень.

У Дніпрі після жорстокого побиття в колонії помер засуджений. Чоловікові вчасно не надали медичну допомогу, а керівництво виправного закладу намагалося приховати інцидент, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини.