Не понравились слова: под Кривым Рогом подростки до смерти избили товарища и сняли это на видео

Четверо парней выпивали на квартире. Во время застолья они избили старшего товарища до состояния обморока, рассказывают журналисты.

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На Днепропетровщине в городе Зеленодольск Криворожского района подростки до смерти избили товарища и оставили умирать. Об этом сообщает местное издание "Свои".

Свои издевательства они снимали на видео.

По информации издания, четверо парней выпивали на квартире. Во время застолья 16-летнему и 17-летнему гостям не понравились слова старшего товарища. Они жестоко избили его. Свое избиение они снимали на видео и били до тех пор, пока парень не потерял сознание.

Без сознания его уложили на диван, а сами пошли прочь. До утра парень не дожил.

В следующем месяце погибшему должно было исполниться 19 лет. Правоохранители уже установили всех причастных к преступлению.

Напомним, что в полиции назвали фейком так называемое смертельное избиение во время вручения повестки в Белой Церкви. Правоохранители не получали подобных обращений.

В Днепре после жестокого избиения в колонии умер осужденный. Мужчине вовремя не оказали медицинскую помощь, а руководство исправительного учреждения пыталось скрыть инцидент, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.