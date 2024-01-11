Не понравились слова: под Кривым Рогом подростки до смерти избили товарища и сняли это на видео
Четверо парней выпивали на квартире. Во время застолья они избили старшего товарища до состояния обморока, рассказывают журналисты.
На Днепропетровщине в городе Зеленодольск Криворожского района подростки до смерти избили товарища и оставили умирать. Об этом сообщает местное издание "Свои".
Свои издевательства они снимали на видео.
По информации издания, четверо парней выпивали на квартире. Во время застолья 16-летнему и 17-летнему гостям не понравились слова старшего товарища. Они жестоко избили его. Свое избиение они снимали на видео и били до тех пор, пока парень не потерял сознание.
Без сознания его уложили на диван, а сами пошли прочь. До утра парень не дожил.
В следующем месяце погибшему должно было исполниться 19 лет. Правоохранители уже установили всех причастных к преступлению.
Напомним, что в полиции назвали фейком так называемое смертельное избиение во время вручения повестки в Белой Церкви. Правоохранители не получали подобных обращений.
В Днепре после жестокого избиения в колонии умер осужденный. Мужчине вовремя не оказали медицинскую помощь, а руководство исправительного учреждения пыталось скрыть инцидент, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.