Потребовали денег: на Волыни избили раненого бойца ВСУ, который приехал на лечение (фото)

Услышав отказ в уплате "дани", участники банды, по данным следствия, напали на украинского воина. В результате избиения он получил черепно-мозговую травму и ушиб шейного отдела позвоночника.

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В Волынской области СБУ задержала группу мужчин, которые избили военного ВСУ и выбивали из него вымышленные долги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что преступная группировка терроризировала и пыталась держать в страхе жителей Волыни. Подозреваемые создавали искусственные конфликты с местными жителями, а затем требовали с них деньги за "мирное решение спорных вопросов".

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Так, жертвой фигурантов стал раненый воин-гранатометчик ВСУ, который прибыл в регион для лечения и прохождения реабилитации после ранения. У него требовали 120 тысяч гривен.

"Услышав отказ в уплате "дани", участники банды напали на украинского воина и нанесли ему телесные повреждения, в результате чего он получил черепно-мозговую травму и ушиб шейного отдела позвоночника. В случае дальнейшего сопротивления фигурантам, они угрожали потерпевшему физической расправой", — отметили в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали трех участников преступной группировки во время получения ими части денег от военного.

Выяснилось, что организатором банды является уголовник, который сейчас отбывает наказание за ограбление в одном из исправительных учреждений Волынской области.

К незаконной деятельности он дистанционно привлек трех своих сообщников "на свободе", которые ранее уже имели тюремные сроки за разбой, кражи и вымогательство. Полученные преступным способом деньги злоумышленники направляли на собственные нужды, а также пополняли "воровскую кассу".

Сейчас уже сообщено о подозрении всем четырем фигурантам дела по ч. 4 ст. 189 УКУ (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения, соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения). Они находятся в СИЗО. За содеянное подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что в Днепре в больнице имени Мечникова умер осужденный, которого доставили в медучреждение в тяжелом состоянии после избиения. У него была деформация костей черепа, нарушение речи и отсутствие зрения на один глаз.

Ранее сообщалось, что в Одесской области умер военный, которого жестоко избили другие военнослужащие. В результате избиения у мужчины были сломаны шейные позвонки и произошел отек мозга. Все это время он находился на аппарате ИВЛ.